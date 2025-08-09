プロ野球のドラフト会議に見立てて、鳥取県内の企業と都市部の人材をマッチングする「とっとりメジャーリーグ」が８日、鳥取市で開かれた。

県などが推進する「週１副社長」の取り組みの一環。採用された人材は３か月間、県内企業に無報酬で関わり、課題解決に貢献する。

週１副社長は、都市部の人材が週１回程度、県内企業の「副社長」に迎えられ、副業する取り組み。報酬が月３万〜５万円程度など気軽に参加できる点が人気を集めている。

とっとりメジャーリーグは２度目。都市部の企業・団体を対象に３人程度のチームを募集し、今回は４０チーム以上が応募し、選考を通過した８チームが参加した。

都市部の人材が、副業で取り組みたいことを発表。県内の八つの企業などが副社長になってもらいたい人材を指名した。重複する場面が生じると、ドラフト会議さながらに抽選でマッチング相手を決めた。

プリン専門店などを経営する「ＯＭＯＩ」（鳥取市）は花王グループカスタマーマーケティング（東京）のチームとマッチング。川村諒志社長（３１）は「スピード感をもった事業展開に課題を感じている。商品開発の考え方などを大きな企業から学びたい」と話した。

マッチングした企業と人材は今月中に意見交換し、９月以降はそれぞれ取り組み、その成果を１２月に発表する。