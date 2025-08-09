◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

陸上の日本選手権（７月）女子１００メートル障害決勝は１、２位が０秒００３差の大接戦だった。ゴールした８人の選手は輪をつくって結果を待った。中心にいたのが、今季での引退を表明している寺田明日香（３５）＝ジャパンクリエイト＝だ。「みんなが寄ってきてくれて、そんな存在だと思ってくれていることがうれしい」と涙目で話した。この光景はアスリートの新たな姿を示したのではないか。

寺田は度重なるけがや摂食障害などもあり１３年に一度引退した。当時を「陸上が嫌いになっていた」と振り返り、普通ならアスリートとしてのキャリアは終わりだろう。それでも、結婚、出産を経て１７年に７人制ラグビーに挑戦し、１９年に陸上に戻った。その年に日本記録を樹立、東京五輪にも出場した。６年のブランクに「厳しい」と言った周囲の声を打ち破り、第一線に戻った姿は、何度でもやり直せることを伝えている。

それだけではない。１０代で日本代表に選出された当時、選手間の雰囲気を「悪かった」と明かし、周りに流されず独自の道を進んだ。他選手はライバルではあるが、志を同じにする仲間と捉えて「強くなる雰囲気をつくりたかった」と自身の経験を惜しみなく伝えた。地道に女子ハードル界の風通しを良くし、冒頭のシーンが自然発生的に生まれるまでになった。

レースを制した田中佑美は「当たり前にいい雰囲気をつくってくれた」と感謝した。バトンを受けた選手たちがどんな道をつくるのか。期待して見ていきたい。（陸上担当・松末守司）

◆松末 守司（まつすえ・しゅうじ） ２０２０年入社。１月から五輪担当。冬季五輪３大会取材。