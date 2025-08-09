クーラーボックス界のラスボス、13日以上キンキンが続くってマジ？
暑い中でのキャンプやスポーツのお供にと、クーラーボックスが大活躍する季節ですね。保冷力が高いアイテムは数多く見かけると思いますが、最強を見つけてしまいました！
それが大手家電メーカーIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の真空断熱クーラーボックス「EXTREME COLD VITC-40」。
なんと「13.3日」も冷たさをキープするという、クーラーボックス界のラスボスといえる猛者なのです。
徹底保冷で「持ち歩ける冷蔵庫」なクーラーボックス
13.3日って…「13日と7時間12分」も保冷されるってことでよね？
思わず細かい数字まで計算する人も多いだろう「EXTREME COLD VITC-40」は、家電メーカーならではのクーラーボックスです。
冷蔵庫にも使用されている真空断熱パネルと発泡ウレタンの機能を掛け合わせ、高い断熱性と持続する保冷力を備えているのだとか。密封性が高いパッキンが用いられている点も、冷気を逃がさず外気の影響を受けにくくしているそうです。
さながら「持ち歩ける冷蔵庫」ですね。
2Lペットボトル14本が入るガッツリ大容量
容量は40Lで、350ml缶が56本、500mlペットボトルが45本、2Lペットボトルなら14本も入れられます。
これだけたっぷり入れて持ち運ぶ場合でも、サイドに手がかりがあるのでつかみやすくなっていますよ。
また底部4コーナーにゴム脚がついているため、車載時や他の荷物に重ねても滑りにくいんです。
まさに最強のラスボス的保冷力と大容量を誇る「EXTREME COLD VITC-40」で、大人数のアウトドアも安心ですね！
