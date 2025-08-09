夏の高校野球選手権、静岡代表の聖隷クリストファーが9日、1回戦に登場し、甲子園初勝利をかざりました。



春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー。1回戦は明秀日立（茨城）と対戦。



聖隷クリストファーは１回表。早くも打線が躍動します。先頭の大島がセンター前に運ぶと、バントなどで３塁まで進み、４番渡部が左中間へ運び、タイムリーツーベースヒット。聖隷クリストファー、チームの新たな歴史を刻む甲子園初得点で先制します。





聖隷クリストファーの先発はエース高部。立ち上がりからランナーを３塁に背負いますが、ここは落ち着いたピッチングでピンチを切り抜けます。３回裏、好投の高部がエラーをきっかけにツーアウト３塁のピンチに立たされます。ここで明秀日立・２番有住にタイムリーを打たれ同点とされます。６回表、聖隷クリストファーはこの回先頭の２番小林がレフトへ運ぶと、送りバントとフォアボールでワンアウト１・２塁に。ここで５番谷口の打球は三遊間を破り、満塁となります。このチャンスで６番江成の当たりはセカンドゴロ。この間に３塁ランナーがホームインし。聖隷クリストファーが再び１点をリードします。聖隷クリストファーは８回も、ワンアウト１・３塁のチャンスをつかむと、当たっている５番谷口が見事なスクイズを決め、貴重な追加点。さらにツーアウト２塁の場面で６番江成の打球はピッチャーのグラブをはじく内野安打。４点目を奪います。なおもたたみかける打線は続く８番河原が１・２塁間を破るライト前タイムリーで５対１と突き放します。投げてはエース高部が安定感のあるピッチングで、明秀日立打線を4安打におさえ完投。歴史的な甲子園初勝利をチーム全員で勝ち取りました。聖隷クリストファーの2回戦は大会10日目の第2試合で福岡代表の西日本短大付属と対戦します。