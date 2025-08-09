お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が８日放送の日本テレビ「バズリズム０２」に出演。ミュージカル俳優を一緒に目指した大物芸人の名前を挙げた。

この日、南原はダンス☆マンと組んだ新ユニット「ダンス☆バンバン」として登場。番組ＭＣを務めるバカリズムとは、日本映画学校（現・日本映画大学）、所属事務所「マセキ芸能社」でともに先輩・後輩の間柄。そのバカリズムから「南原さんだって、芸人になろうと思って日本映画学校に入ったわけじゃないですもんね？」と聞かれると、「あわよくば俳優さんになろうと思って」と即答した。

続けて「途中からミュージカルスターになろうと思って。『ブロードウェイ行くよ！』って、出川の哲ちゃんと新宿のジャズダンススタジオに通ってました」と、学校の同級生だったお笑いタレントの出川哲朗とミュージカル俳優を目指していたことを告白した。

「俺はいつかブロードウェイに立つんだ。哲ちゃんも『南原、一緒に行こうぜ〜』」と話したが、「当時、目立たなかった、そんなに。でも漫才の授業で初めて目立ったの。内村も初めて目立ったの」と、芸人へと目標を変えることになったきっかけも明かした。