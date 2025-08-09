「犬がしっぽを振るのはどういう意味？」“うれしい”だけじゃない。意外な事実にももクロ驚き！

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

【映像】「鳥の言葉がわかる」研究者が大発見！ 鳴き声に隠された“意外な法則”にももクロも驚き

8月9日（土）の放送回には、鳥の言葉がわかる動物言語学者・鈴木俊貴がゲストとして登場。東京大学先端科学技術研究センター准教授でもある鈴木は、シジュウカラを研究し続けて20年だという。

最初のメニューは「ももクロとシジュウカラのマリアージュ」。

前回、シジュウカラの言葉を教えてもらったももクロは、シジュウカラと話せる世界最初のアイドルを目指して（!?）シジュウカラ語を使った会話に挑戦する。玉井詩織と佐々木彩夏はヒナ鳥の役、百田夏菜子は親鳥、高城れにはシジュウカラにとっての天敵・鷹役を演じていく。

シジュウカラ役の3人は正しい言葉を使い、鷹（高城）の襲来から身を守ることができるのか？

何度も実践を繰り返していくにつれ、3人のシジュウカラ役も上達していく。とくに百田の鳴き声を、鈴木は「完璧でした！ めっちゃそっくりでした」と絶賛。百田は「ここから極めていこう」と今後の活動にやる気を示し、佐々木も「シジュウカラの（ももクロ）ファンを増やしていきたいもんね」と意気込む。

続いてのメニューは「動物の言葉がわかる鈴木流スパイス」。

シジュウカラ以外にも、さまざまな動物の言葉がわかるという鈴木。身近なペットの犬や猫の言葉は絶対わかると断言する。

「犬がしっぽを振るときはどういう意味があるのか？」という鈴木の問いに、ももクロは「うれしいから」「遊んで」と答えるが、実は犬のしっぽの振り方は9パターンほどあり、ポジティブな感情だけではないという。意外な研究結果を聞いたメンバーは驚きを隠せない。

一方、猫を飼っている高城は、猫の言動が気になる様子。鈴木のある言葉によって、高城は「愛おしくなっちゃう。えー無理！」と自身の猫への愛が爆発してしまう。

鈴木は「うちの犬、絶対人だと思っている」と考える飼い主がいることについて触れ、それは本当かもしれないと予想。自身もずっと森にいると「自分が鳥かもしれない」と思い始めているからだという。

鈴木が経験した森でのエピソードに、ももクロは爆笑する。

番組の後半には、1年のうち200日は森にいるという鈴木から、ももクロへプレゼントが渡される。メンバー大喜びの思わぬサプライズとは？