Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¾´ýÂç²ñ³«ºÅ¡¡ÆüÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¿¿·õÂÐ¶É
Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤Ç9Æü¡¢¾´ýÂç²ñ¤¬³«¤«¤ìÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÏÓÁ°¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾´ý´ý»Î¡¡ÀÄÌî¾È»Ô ¶åÃÊ
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÂè°ì²óÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«»Ï¡×
ËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ç9Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¾´ýÂç²ñ¡Ö°ÉÎÓÆ²ÇÕ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤é¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤ÎÉô¤äÃæ¹âÀ¸¤ÎÉô¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÓÁ°¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢¶â¿ù·û¼£Âç»È¤ä¾´ý´ý»Î¤ÎÀÄÌî¾È»Ô¶åÃÊ¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÍûÌ±À¸ËÌµþ»ÙÉôÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¿ù·û¼£ Âç»È
¡ÖÈ×¾å¤Î¶ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüÃæÁÐÊý¤ÎÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿Ë¤«¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¡ÍûÌ±À¸ ËÌµþ»ÙÉôÄ¹
¡Ö»ä¤Ï¾´ý¤ÎÉáµÚ¤¬ÆüÃæÎ¾¹ñÌ±¤ÎÍ§¾ð¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï2016Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ï10Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÂç»È´Û¤«¤é¾´ý¥»¥Ã¥È¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
