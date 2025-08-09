HACHI¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡ÆÃÊÌ»ÅÍÍÈÇ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤â
¡¡HACHI¤¬¡¢2024Ç¯12·î～2025Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤è¤ê¡¢Åìµþ¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØHACHI Zepp Live Tour 2024 ¡Èfor ASTRA.¡É at TOKYO¡Ù¤ò10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§HACHI¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¿Í¡¹¤ÈÁ´À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¶Á¤¯²Î¡¡¥Ä¥¢ー¡Øfor ASTRA.¡Ù¤Ç·Ò¤¤¤À¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¶ÌÜ¡Ë
¡¡ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ÎZepp Shinjuku (TOKYO)¤Ç¤Î¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfor ASTRA.¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢MVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬200Ëü²óÄ¶¤Î¡Ö²ÆÅôÏ¶¡×¤ò´Þ¤àÁ´20¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ý¤á¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åìµþ¸ø±é¡¿ÂæËÌ¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Üー¥Ê¥¹±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£²»³Ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÎï¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Blu-ray¤Ë²Ã¤¨¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍÈÇ¡Ê´°Á´¼õÃí¾¦ÉÊ¡Ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î2·ÁÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÁá´üÍ½Ìó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ê£À½¥³¥á¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤Î¤Û¤«¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍÈÇ¤Î¼õÃí¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â9·î7Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
