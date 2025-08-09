NBAの新シーズン開幕戦に登場の4チームが決定…八村塁所属のレイカーズがウォリアーズと激突

8月9日（現地時間8日）、NBA 2025－26シーズンの開幕戦（オープニングナイト）に出場する4チームが発表。オクラホマシティ・サンダー対ヒューストン・ロケッツ、ロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズ（ホーム、アウェーの順）の2試合が開催されることが明らかとなった。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が伝えている。



🚨🚨🚨Opening Night of the 2025-26 NBA season on NBC on Oct. 21, per sources:

- Houston Rockets at Oklahoma City Thunder

- Golden State Warriors at Los Angeles Lakers

シェイ・ギルジャス・アレクサンダーやジェイレン・ウィリアムズ、チェット・ホルムグレンら若手コアが躍動するサンダーは、昨シーズンに球団史上2度目、シアトルからの移転後は初となる優勝を実現。主力メンバーもロスターに残しており、新シーズンでの連覇も大いに期待される大注目のチームだ。

そのサンダーと対峙するのは、昨シーズンに52勝30敗でサンダーに次ぐレギュラーシーズン2位に立ったロケッツ。プレーオフでは1回戦敗退という悔しい結果となったが、大黒柱のアルペレン・シェングンは現在23歳と伸び盛りであり、今オフにはリーグ屈指のスコアラーであるケビン・デュラントもロスターに。新シーズンでも、サンダーと西地区首位を奪い合う関係になる可能性は十分に考えられる。

昨季の西地区上位2チームがオープニングナイトで激突［写真］＝Getty Images



また、昨シーズンに“神童”ルカ・ドンチッチを獲得したレイカーズも開幕戦を戦うチームの一つに。リーグの顔であるレブロン・ジェームズや、日本を代表するフォワードの八村塁も所属しており、その人気は世界でもトップクラス。今オフにはディアンドレ・エイトンの補強で課題だったインサイドを強化し、プレーオフ1回戦で敗退した昨シーズンからの飛躍が期待される。

レイカーズと対戦するウォリアーズも、世界的スターであるシューターのステフィン・カリーを擁しており、レイカーズに匹敵する人気ぶり。今オフは若手フォワードのジョナサン・クミンガとの契約がまとまらず、今オフには依然として補強を進められていない。ジミー・バトラーも加わって2年目を迎えるなか、どのように開幕戦へ臨むだろうか。

長年リーグをけん引してきたレブロン（左）、カリー（中央）も開幕戦に登場［写真］＝Getty Images



NBAの2025－26シーズンは日本時間10月18日にプレシーズンマッチが終了し、同月22日にレギュラーシーズンがスタート。オープニングナイトのティップオフ時間は、今後リーグから通達されるだろう。

