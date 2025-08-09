お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が8日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。お笑い芸人との親密な交友関係について語った。

この日のゲストはお笑いコンビ「アンタッチャブル」柴田英嗣と「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌。若手時代を振り返り、有田は「その当時、（相方の）上田（晋也）、有田って派閥というか、担当みたいな」と芸人の間でグループがあったと明かし、「俺はザキヤマで、上田は柴田みたいな」とそれぞれの“担当”を説明した。

柴田は「凄いんですよ。有田さんの山崎への愛？…それに応えようとする山崎」と語りつつ、自身も上田の家の近くまで引っ越しするほどだったとも告白。さらに「“俺、上田さんの家の近くに引っ越したんだよね”って山崎に自慢してたら、山崎は有田さん家に住んでた」と暴露した。

すると鎮西から「そうなってくると恋愛ってできなくないですか？」と聞かれ、有田は「いや、恋愛をしてたって一緒よ」とキッパリ。「俺が彼女と一緒に会う時も、2人でいたら“そろそろ来るわ”って言ってザキヤマも入ってきて」と平然とした表情で語り、鎮西は「絶対ヤダ！」と苦笑していた。