¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤¬¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó²¼¤·£Õ£×£Æ²¦ºÂ£Ö£µ¡ÖÆ®º²¡¢º¬À¡¢¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¡ª¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£¹Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¡Ö£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¡¡£Ö£å£ò¡¥£¶¡×¤Ç£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£µ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂ¤È¤Î£²´§¤ÇÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÃæÅè¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉáÃÊ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ£Õ£×£Æ²¦ºÂÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡££²¿Í¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ë²¼¤«¤é»°³Ñ¹Ê¤á¤ò¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¤³¤ì¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¾å¤«¤é¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼º¤¤¡¢¹ç·×£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤éÇÔËÌ¤Ë¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÇÃæÅè¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÌÔ¹¶¤À¡£¾¸ÂÇ¤È½³¤ê¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ä´äÀÐÍî¤È¤·¤ÇÂ³¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ë¸ª¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÀ©»ß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿à»£±Æ¥¿¥¤¥àá¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë»Ä¤ê£²ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃæÅè¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤Ç¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ò¤Õ¤é¤Ä¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ê¤á¤¢¤²¤Æ£±£²Ê¬£µ£´ÉÃ¤Ç¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤Ç²¦ºÂËÉ±Ò¤ÎÃæÅè¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡¢¤è¤¯¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Ê¡£¤è¤¯¡¢²¶¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ªÁ°¤Î³Ð¸ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤é¡Ö£Õ£×£Æ¤Ï¤ªÁ°¤ÎÊª¤À¡£¤Ç¤â£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ï¡Ä¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ÏÄü¤á¤¬°¤¤¤ó¤À¡£¤â¤¦£±ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤â¤½¤â¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡¢½éÂå²¦¼Ô¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Î¤â¤Î¤À¡£º£Æü¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Æ¡¢¤ªÁ°¤Î£Ç¡½£Ò£Å£Ø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡×¤È¡¢£±£°·î£¹Æü¤ÎÅìµþ¡£¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î£Ç¡½£Ò£Å£ØÀï¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ×µá¤ËÃæÅè¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡¢¤ªÁ°¤¬·è¤á¤ë¤Ê¤è¡£²¶¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡£¤³¤Î£²´§²¦¤ÎÃæÅè¾¡É§¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡£¤Ç¤â¤ªÁ°¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢²¶¤Ï¹¥¤¤À¤¼¡£¤¤¤¤¤è¡×¤È¼õÂú¤·²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤Ï¡¢£Õ£×£Æ½÷»Ò¤âÆþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë»É·ã¤¢¤ë³Ú¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¶¤¬¤³¤Î£Õ£×£Æ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À®Ä¹¤Ï»ß¤Þ¤é¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î£Õ£×£Æ¤ÎÎò»Ë¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤À¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡¡Æ®º²¡¢º¬À¡¢¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¡ª¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£