大量にスポンサーが離れてしまったフジテレビを救えるか？…”元”日テレ青木アナがMCの番組が開始！

今秋から放送開始！復活の兆しとなるか

青木源太アナ（42）がＭＣを務める関西テレビ制作のワイドショー『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系列）が、今秋から全国で放送されることとなった。

「’23年の放送開始後、不定期ながら東京などでも放送されていました。当時から全国ネットを想定していたのでしょう。中居正広（52）の女性トラブルに端を発したフジテレビ騒動で、スポンサーが大量に離脱。『とれたてっ！』が放送されている14時から夕方までの時間帯はドラマを再放送しています。フジ単体では新番組の制作費を捻出するのは難しいと考え、系列局の番組を持ってくることにしたのでしょう」（広告代理店関係者）

ＭＣの青木アナが日本テレビ時代、″旧ジャニーズアイドル″好きとして人気を博していたのも「ポイントが高い」とキー局プロデューサーは言う。

「午後帯の番組を成功させるためには、主婦など女性視聴者から支持されなければなりません。旧ジャニーズファンのなかで青木アナの好感度は高いのです。見た目も爽やかで、『ゴゴスマ』（TBS系）ＭＣの石井亮次アナ（48）より、６歳若い。スポンサーが重視するＦ１層（20〜34歳の女性）の感覚に近いのも、青木アナのストロングポイントでしょう」

彼の経歴も追い風となりそうだ。

「元日テレアナですが、青木アナの出身地は愛知県岡崎市で、現在は妻の地元である大阪在住です。東名阪ネタに強く、引き出しも多い。東名阪の視聴者のハートを掴めるのは大きなアドバンテージですよ」（放送作家）

『とれたてっ！』の参戦が逆風になりそうなのが、『ミヤネ屋』（日本テレビ系）なのだという。

「昨年11月、自民党の猪口邦子参院議員（73）のマンションで発生した火災の映像を放送。そこに人影が映り込んでいたことで″放送事故″と大炎上したのが記憶に新しいですが、その後もＭＣを務める宮根誠司（62）の発言が度々炎上し、同時間帯の『ゴゴスマ』に視聴率で逆転されてしまった。かつては宮根の毒舌がウケていましたが、令和の時代には合っていないのでしょう。『とれたてっ！』にも負けるようだと存続の危機となるかもしれません」（制作会社ディレクター）

『とれたてっ！』に吉本の人気芸人がレギュラー出演しているのも強みだ。

「小籔千豊（51）や『ブラックマヨネーズ』吉田敬（52）といった全国区の芸人から、関西テレビ界の重鎮で実力者の『ハイヒール』リンゴ（63）、『メッセンジャー』黒田有（55）まで押さえています。黒田は全国的な知名度は高くないですが、ズバっと厳しい意見も言えるし、笑いにも変えられるスキルはさすが。『とれたてっ！』で顔を売れば、バラエティのオファーも増えるはず」（前出・放送作家）

フジテレビ幹部の期待は大きい。

「『とれたてっ！』の放送予定枠では現在、ドラマを再放送していますが、再放送はスポンサー料が安くて利益率が低い。『とれたてっ！』はニュースを扱うものの、あくまでも情報番組。生活情報コーナーもある。タイアップ企画がやりやすいので、スポンサー受けが良さそうです」（前出・広告代理店関係者）

元日テレアナが、フジの救世主となるか?

『FRIDAY』2025年８月８日・15日号より