嵐の二宮和也（42）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）に出演。最多共演で、プライベートでも親交があるという仲良しの人気俳優の素顔を明かす場面があった。

この日は俳優・玉木宏をゲストに迎え、ハラミ好きだという玉木とともに絶品ハラミ爆食ツアーを慣行した。

二宮は「ひろしです」とラフに紹介し、仲の良さが披露。進行の陣内智則が「そんなん言える仲なんですか？」と聞くと、玉木も「ついこの間も連絡してましてですね」プライベートでも親交があることを認めた。

「いや、一番僕が共演してる人なんで」とお互いに最も共演が多い俳優だと説明。1988年、二宮が渋谷すばると主演したテレビ朝日「あぶない放課後」で初共演。その後、映画「大奥」（2010年）、TBSの日曜劇場「マイファミリー」（2022年）などで最多6回の共演を重ね、公私ともに仲良しだという。

そんな間柄だからこそ「逆に言うと、何したらいいんだろうって感じ。いつも会わせてくるタイプだから」と人柄を説明。玉木は「のハラミが大好きなので、ハラミを食べに行きたい」と企画を提案した。

陣内は「どのへんから長くなったの？」と聞くと、二宮は「『マイファミリー』ぐらいから。もうそろそろ仲良くしないとだめだよなっていうぐらい会ってる」。陣内が「だいぶ経ってる。3年前やん」とツッコミ、菊池風磨も「20年ぐらいのツレ感は出てましたけどね」とイジった。

玉木の人柄について「前から言ってるけど、めちゃくちゃ優しい人。それこそ車降りて、マネジャーさんの車が見えなくなるまで、この人は手を振り続ける男なんです。ちゃんと見送って家に帰る男なんです」と説明。「俺もホテルとか泊まって、部屋は別々なわけじゃん。ちょっとしてたら、“コンコン”みたいなのがあって。なんか来たのかなと思って行ったらさ、扉の下に紙が1枚入ってて。で、開いたら“今日は疲れたと思うからゆっくり寝てね”みたいな。届けに来てくれたの」と明かした。

このエピソードに共演者たちも「ええー！優しい！」「惚れてまうやろ！」の声。玉木は「何かを届けに行って、出てこなかったから、たぶん“じゃあ置き手紙しといた方がいいかな”と思って、その忘れたものと一緒にたぶん置いたんだと思う」と振り返った。

その後、玉木のストイックなエピソードが数々出るも、二宮は「でも優しい方がやっぱり勝つよね。みんなたぶん優しいって言うと思う」とその“優しさ”を強調していた。