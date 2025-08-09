暴力問題で波紋の広陵高校と高野連の対応が浮き彫りにした「高校野球の闇」
時代が変われば人も変わる。しかし、したたかに染み付いて簡単には拭い去れない民族性も、残念ながら存在します。
広陵高校野球部による暴力行為と、それをめぐる高野連の対応は、またしても私たち日本人の致命的な弱点を白日のもとにさらしたのです。
◆SNSで告発された“暴力行為”
8月7日のNHK報道が、その時系列を示しています。今年1月下旬に寮で1年生部員に対して、2年生が4人がかりで「胸やほおをたたいたり胸ぐらをつかんだりするなど」の「暴力を伴う不適切な行為」があったことが発覚。今年3月に高野連から厳重注意を受けていた、という流れです。
しかし、この報道以前から、SNS上では暴力行為の詳細を告発する投稿が、すでに話題を呼んでいました。カップラーメンを食べただけなのに、正座をさせられ、10人以上から殴る蹴るの制裁を受け続けたのみならず、なかには自分の性器を舐めるよう命じた上級生もいたとの証言もあり、衝撃が走っています。
この証言が事実だとすれば、学校の部活動において、戦争捕虜に対する拷問のようなむごたらしい制裁が行われていたことになります。
そして、なぜそんな暴力が日常化していたのか。その背景には、一体何があったのでしょうか？
◆“しつけ”と勘違いする暴力の連鎖
広陵高校の“暴行”には、計画的な悪意がありません。部員の総意が自然に形成され、合法的なしつけのような感覚で行われている。だからこそ、闇は深いのです。広陵高校野球部のカルチャーを揺るがぬ伝統にするために、度を越した行為が常態化する環境が整ってしまっているのです。
エスカレートする正義のもとに、暴力による戒めを黙認してしまう。これは日本的な組織崩壊の典型例なのです。
なぜこういうことが学校の部活という閉鎖的な空間で起きてしまうのか。そんな深刻な問いを投げかけている一件だと捉えなければならないのです。
ここで思い出すのが、先の大戦の教訓です。
昭和を代表する評論家、山本七平の『日本はなぜ敗れるのか―‐敗因21ヶ条』という本でした。第二次世界大戦で敗北を喫した日本軍の組織運営に、致命的な弱点があることを論じています。
高校野球を神聖視する精神性と密接につながっていることがよくわかる一冊です。
◆戦時中から続く“芸”と“しごき”の文化とは？
山本は勝利を収めている間の日本軍の強さの根拠は、非常にもろい精神性にあったと断じています。それが、日本ならではの“芸”のみが通用する状況しか想定しない見込みの甘さだと分析するのです。
＜小銃・機関銃・手榴弾の存在する現在の戦闘において、その殺傷能力が一メートル余しかない日本刀を戦場で使い、その“芸”を活用して、バッタバッタの百人斬りをやって、刀も折れねば本人が負傷もしない、ということを信じ得た＞（p.182）、限定的な状況から生まれる理不尽な精神性に過ぎなかった。そして、その非科学的な思考ゆえに、破滅的な敗北を喫したのだと見ている。
山本は、軍隊のみならずあらゆる日本的な組織が必然的に崩壊する構図を浮き彫りにしているのです。
なぜならば、＜“芸”は結局、いわゆる“しごき”を中心とする一対一の徒弟制度的教育方法でしか伝授できない。＞（p.195）ものであり、組織の人員が入れ替わったときに、その場限りの“芸”はゼロになってしまうからです。
よって、残るのは有効的な戦術、戦法の蓄積ではなく、“芸”を仕込むときの名残りである“しごき”の風土だけであると、山本は言っています。
この視点から高校野球を考えると、それが山本が言う“芸”と同じであることに気づきます。スポーツの一種ではあるけれども、「高校」という冠がつくと、特別な意味や物語性が生まれる。『熱闘甲子園』などの番組を見て、競技以外のストーリーで涙する人がいるのがよい例です。
ここで思い出すのが、先の大戦の教訓です。
