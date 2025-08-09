志尊淳、兄とのハードな喧嘩告白「鼻血すごい出たこともある」
【モデルプレス＝2025/08/09】Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」が8日放送のラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送／金曜よる10時〜※月1回）に出演。バンドメンバーを演じた俳優の佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）の4人が自身のきょうだいについて語る場面があった。
【写真】志尊淳、肉体美披露
この日は撮影を通じすっかり仲良くなった4人が和気あいあいと撮影中の印象に残った出来事などをトーク。リスナーからのメッセージも紹介され、きょうだい間での喧嘩についての話題となった。姉と妹がいるという町田は、きょうだい喧嘩を「う〜んしたようなしてないような」とほとんど思い当たらない様子。志尊が「ここにも天才が」と口にすると「違うの。女性に挟まれて、姉と妹で。だから母とか父もいたけど、やっぱり結構女性すごい強かったの。だから多分俺絶対勝てないってわかってた」と、喧嘩自体を放棄した状態だったと説明した。
すると妹がいる佐藤も「俺も一緒かな。本当小さい頃はしてたかもしれないけど、ここ何年も全然しないよね」と共感。また4姉妹だという宮崎も「上から順に偉い順」ゆえ子どものころは喧嘩があったものの「最近はもうなくなりました」と口にした。
一方兄と姉がいる志尊。男兄弟がいることから「俺なんてさ、もう小学校の時とかもう掴み合いで、首締め合いだし。兄貴からかかと落としされて鼻血すごい出たこともあるし、結構激しかった」とハードな男同士の兄弟喧嘩を告白し一同を驚かせていた。（modelpress編集部）
◆町田啓太、姉と妹に挟まれ「絶対勝てない」
◆志尊淳、ハードな兄弟喧嘩を告白
