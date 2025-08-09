◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

卓球のWTTチャンピオンズ横浜2025は9日、第2試合が開催。

午前の試合では世界ランク8位の伊藤美誠選手が同15位の中国の石洵瑶選手とフルゲームの熱戦を繰り広げます。ファイナルゲームで7-10でマッチポイントを握られるも、伊藤選手も攻めの姿勢を変えずにフォアハンドがさえ渡りデュースに持ち込みます。しかしあと一歩及ばず2-3（11-6、3-11、7-11、11-8、10-12）で敗れました。

大藤沙月選手は2回戦で戦う予定だったチャン・リリー選手が棄権したため準々決勝進出しています。

また、世界ランク2位の王曼碰選手が世界ランク10位で21歳の陳熠選手との中国人対決に2-3で敗れ、2回戦敗退。第2シードが早々に敗れる波乱となっています。

午前から各試合熱い戦いが続きましたが、午後8時25分から世界ランク6位の張本美和選手と同ランク13位の早田ひな選手が直接対決。国際大会では6勝1敗で早田選手に軍配が上がっていますが、2025年に入ってからは1勝1敗と痛み分けとしています。