マクドナルド、ハッピーセット「ポケモン」週末おまけカード 一部店舗で配布終了
マクドナルドは9日、ハッピーセット「ポケモン」の週末限定おまけとして配布している「ポケモンカード」について、一部店舗で配布を終了していることを報告した。
【画像】「ハッピーセット」8／9〜11に配布される「ポケカ」全6種
公式サイトでは「ハッピーセット『ポケモン』の週末のおまけ『ポケモンカード』は配布を終了している店舗があります」と伝え、8月9日から11日の3日間は「ハッピーセット『ポケモン』は、おひとりさま5セットまでのご購入をお願いしております」と理解を求めた。
続けて「転売または再販売、その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」「また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」と注意喚起し「店舗への在庫に関するお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします」と呼びかけている。
