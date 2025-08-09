「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス２回戦が行われた。世界選手権銅メダルで世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）が、同１５位の石洵瑶（中国）に２−３で敗れた。

第１ゲームは１１−６で先取したが、その後は２ゲーム連続で献上。第４ゲームを取り返して迎えた最終ゲームは、相手を１点差で追いかける苦しい接戦が続き、最後は１０−１２で競り負けた。

ボールと台の感覚がうまく合わず、スマッシュやつっつきが本来の感覚で打てなかったという。ただ試合後の取材エリアで悲愴（ひそう）感はなく、「本当に難しかったんです！自分が思っていたボールと軸がずれちゃう。全部高くなるから相手からしたら上から打てる。つっつきも『ぼよよ〜ん』っていく。なんであんなに跳ねちゃうんだろう」と解説。続けて「いい（形の）得点がなかった。戦術の幅を広げることができなかったことが敗因かな」と冷静に分析した。

代表落選となった昨夏のパリ五輪後は、世界ランキング１位の目標を立てて再起。５月の世界選手権では自身初の銅メダルを獲得し、日本代表トップの実力者として存在感を示している。次戦はヨーロッパスマッシュ（１４日開幕、スウェーデン）を予定。「涼しいと思うので、真夏から逃げられるのがうれしい」とおちゃめに笑いつつ、「楽しみながら頑張っていきたい」と自然体で意気込んだ。