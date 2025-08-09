◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦 佐賀北―青藍泰斗（2025年8月9日 甲子園）

第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は9日、第5日を迎えた。第3試合に登場した佐賀北（佐賀）は、試合前練習で女子マネジャーの家永そらさん（3年）がボールパーソンの一人を務め、選手権史上初となる女子のボールパーソンが実現した。

選手権大会では104回大会から女子部員が試合前ノックの補助やボールパーソンを、105回大会から試合前のノッカーをそれぞれ務められるようになった。実際に女子部員がボールパーソンを務めるのは、今回が選手権大会では初めて。

同校は伝統的に男子がマネジャーを務めていたが、現3年生が入部した代から女子マネジャーも解禁。家永さんは、野球経験はないが高校野球が好きで「一番近い位置で選手を支えたい」と野球部に入部した。姉も同校OGで、吹奏楽部の一員として2019年夏にアルプスで応援していたという。

練習試合ではノックを打ったり、トラクターに乗って整備することもあるといい、本村祥次監督は「3年は女子マネジャーは2人いて、1人はスコアラー、もう1人をベンチの近くにということでボールパーソンを、となった。できるだけ多くの3年が引っ張ってほしい。そういう姿を家永には見せてほしいなと思う」と期待を寄せた。

6年ぶり6度目の出場となる佐賀北は、“がばい旋風”で全国制覇した2007年以来の初戦突破へ、青藍泰斗（栃木）と対戦する。