将棋日本シリーズJTプロ公式戦は8月9日、静岡市の「ツインメッセ静岡」で2回戦第1局の対局を開始した。本局に臨むのは、2度の優勝経験を持つ藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）と今季初参戦の佐々木勇気八段（31）。大注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。振り駒の結果、先手番は佐々木八段に決まった。

【中継】藤井七冠VS佐々木八段 注目の2回戦（生中継中）

藤井竜王・名人は、2016年10月に四段昇段。第37期竜王（1組以上：4期）、第83期名人（A級以上：4期）。獲得タイトルは歴代単独5位の30期、棋戦優勝は11回。2025年度は名人戦、棋聖戦の防衛を達成。現在は永瀬拓矢九段（32）を挑戦者に迎えた王位戦七番勝負に臨んでいる。本棋戦は7年連続7回目の出場で、2022・23年に優勝を経験。2年ぶり3度目のJT杯獲得に向けて、まずは今期初戦突破を目指す。

佐々木八段は、2010年10月1日に四段昇段。竜王戦1組（1組：3期）、順位戦A級（A級：2期）。棋戦優勝は2023年度のNHK杯を含む2回。研究家としても知られ、「横歩取り勇気流」の戦法を創案し2017年度の将棋大賞・升田幸三賞を受賞した。2024度、竜王戦でタイトル初挑戦。今月7日に行われた竜王戦挑戦者決定三番勝負を制し、2期連続での挑戦を決めたばかりだ。JT杯日本シリーズは今期が初出場。1回戦では“レジェンド”羽生善治九段（54）を破り、2回戦進出を決めた。

両者の公式戦対戦は前期の竜王戦七番勝負を含む全13局で、藤井竜王・名人の9勝4敗。本局を制し、準決勝進出を決めるのはどちらか。勝者は10月12日に予定されている東海大会で渡辺明JT杯覇者（41）―山崎隆之九段（44）戦の勝者と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。前年大会は、渡辺九段が広瀬章人九段を破り自身4度目となる優勝を飾った。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）