23日に初戦を迎える世界バレー（開催地タイ）へ向けて合宿中の女子日本代表17人。この日の練習は6対6の実戦形式で行われた。

4位に終わったネーションズリーグでシニアデビューを果たした最年少18歳の秋本美空は「最初の方は途中で入るってことが今までなかったので結構、難しかったんですけど、でも何回もやってくうちに慣れてきて後半では結構いいプレーを発揮できたんじゃないかな」と笑顔を見せた。

それでも「あと一歩でメダルに届かなかったのは悔しいので、この練習期間でまた悔しい思いをしないように頑張りたい」と前を見据えた。

秋本のお母さんはロンドンオリンピック™（2012年）で銅メダルを獲得した愛さん（旧姓・大友）。母譲りの身長185cmの高さを武器に世界バレーでも期待される。

初の世界バレーに秋本は「海外でやるっていうのはネーションズリーグで経験したから自信持って、この練習でやってきたことを精一杯だしていけたらいいなって思います」と意気込んだ。

世界バレー後にはドイツリーグでのプレーが決まっている秋本。18日には19歳の誕生日を迎え、成長が楽しみな選手だ。

【試合日程】

■予選リーグ（日本はプールH）

8月23日（土）vs カメルーン

8月25日（月）vs ウクライナ

8月27日（水）vs セルビア

■決勝トーナメント

8月29日（金）ラウンド16 2試合（A1位 vs H2位、H1位 vs A2位）

8月30日（土）ラウンド16 2試合（B1位 vs G2位、G1位 vs B2位）

8月31日（日）ラウンド16 2試合（C1位 vs F2位、F1位 vs C2位）

9月1日（月）ラウンド16 2試合（D1位 vs E2位、E1位 vs D2位）

9月3日（水）準々決勝 2試合

9月4日（木）準々決勝 2試合

9月6日（土）準決勝 2試合

9月7日（日）3位決定戦、決勝