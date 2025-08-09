栗の香りに癒されて♡リーガロイヤルホテル東京「栗名月」登場

秋の気配が深まる季節、心もほっこりするようなスイーツが恋しくなりますよね。リーガロイヤルホテル東京では、2025年9月1日から11月30日までの期間限定で、国産栗を贅沢に使ったモンブラン「栗名月」を販売します。渋皮煮入りの濃厚な栗の味わいは、テイクアウトはもちろん、ラウンジでのティータイムにもぴったり。秋を感じる優雅なひとときを過ごしてみませんか？

濃厚な栗の味わいが主役

リーガロイヤルホテル東京の秋の名物「栗名月」は、国産栗の渋皮煮を丸ごとひとつ使った贅沢なモンブラン。

さらに、丁寧に絞られた国産栗のペーストが重なり、栗本来の豊かな風味と甘さをダイレクトに感じられる仕上がりに。栗好きさんにはたまらない、秋だけのご褒美スイーツです。

テイクアウトとラウンジの2スタイル

「栗名月」は、テイクアウトショップ「メリッサ」で販売されており、1個1,080円（税込）で自宅用や手土産にも最適。

また、「ガーデンラウンジ」では「栗名月のプレート」として、コーヒーまたは紅茶とセットで提供され、ゆったりとした時間を楽しめます。

価格は3,200円（税・サービス料込）で、落ち着いた空間でじっくり味わうのにぴったりなメニューです。

販売期間と営業時間をチェック！

「栗名月」は、2025年9月1日（月）～11月30日（日）までの期間限定販売。

テイクアウトショップ「メリッサ」は11:00～19:00、「ガーデンラウンジ」は平日11:00～17:30（L.O.17:00）、土日祝は11:00～18:30（L.O.18:00）と、時間帯によって利用シーンも変えられるのが魅力です。

※写真はすべてイメージです。営業時間等は変更になる可能性がありますので、事前の確認をおすすめします。

秋のご褒美に、栗の香りを添えて

秋の訪れを五感で感じさせてくれる、リーガロイヤルホテル東京の「栗名月」。丁寧に作られた国産栗のモンブランは、見た目にも味わいにも贅沢な一品です。

テイクアウトで気軽に、ラウンジでゆったりと、お好みのスタイルで秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♪