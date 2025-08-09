なぜ欧州制覇４度を誇る超名門は28歳の日本人DFと大型契約を結んだのか「我々は長い間、慎重に進めてきた」
オランダの強豪アヤックスは現地８月８日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を獲得したと発表した。
契約期間は2029年６月までの４年＋１年の延長オプション付きで、ドイツ『スカイ』のフロリアン・プラッテンベルク記者の事前報道によれば、移籍金は1050万ユーロ＋最大200万ユーロのボーナスで総額1250万ユーロ（約21億円）。28歳としては大型契約と言えるだろう。
なぜ、４度のチャンピオンズリーグ制覇を誇る超名門は、この日本代表を獲得したのか。テクニカルディレクターのアレックス・クロース氏はクラブの公式サイトを通じて、こうコメントを発表している。
「コウがアヤックスと契約を結んだことを大変嬉しく思う。これは、我々が長い間慎重に進めてきた契約だ。彼はクラブ史上初の日本人選手となり、特別な節目となる。コウは、我々の守備陣に必要な経験と安定感をもたらしてくれる」
「デュエルに強く、ボールコントロールに優れ、戦術的にも優れている。彼のメンタリティとリーダーシップは、チームを導く上で重要な役割を担うだろう。彼がアヤックスのユニホームを着てプレーする姿を見るのを楽しみにしている」
伝統の攻撃サッカーを支えるディフェンスリーダーに相応しいCBとして、以前より獲得を狙っていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
契約期間は2029年６月までの４年＋１年の延長オプション付きで、ドイツ『スカイ』のフロリアン・プラッテンベルク記者の事前報道によれば、移籍金は1050万ユーロ＋最大200万ユーロのボーナスで総額1250万ユーロ（約21億円）。28歳としては大型契約と言えるだろう。
「コウがアヤックスと契約を結んだことを大変嬉しく思う。これは、我々が長い間慎重に進めてきた契約だ。彼はクラブ史上初の日本人選手となり、特別な節目となる。コウは、我々の守備陣に必要な経験と安定感をもたらしてくれる」
「デュエルに強く、ボールコントロールに優れ、戦術的にも優れている。彼のメンタリティとリーダーシップは、チームを導く上で重要な役割を担うだろう。彼がアヤックスのユニホームを着てプレーする姿を見るのを楽しみにしている」
伝統の攻撃サッカーを支えるディフェンスリーダーに相応しいCBとして、以前より獲得を狙っていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介