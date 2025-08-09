8日（日本時間9日）にアトランタで行われた米プロフットボールNFLのプレシーズンゲーム、ファルコンズ―ライオンズが途中打ち切りとなった。第4Q最初のプレーでライオンズのディフェンスバック（DB）、モリス・ノリス（24）が負傷。治療を受けて約20分後に救急搬送されたが、両チーム合意の上で中止が決まった。

ノリスはファルコンズの新人RBネーサン・カーターにタックルを試み、頭からヒット。反り返った体勢でフィールドに叩きつけられ、動かなくなった。治療を受ける間、選手たちは手を取り合って無事を祈り、ノリスが救急車で運び出され、残り14分50秒から試合が再開されても、スクリメージラインに立ったままプレーしなかった。時計が進み、残り6分31秒の時点で審判団が規定による打ち切りを発表。試合はライオンズが17―10でリードしていた。

ライオンズのダン・キャンベル・ヘッドコーチ（HC)はコーチ同士で打ち切りを決めたと明かし、「あのまま試合を流すのは何か違う、と感じたという点で意見が一致した」と話した。ライオンズのQBカイル・アレンは「担架が出てきたら決していいことにはならない。俺たちは彼のためにただ最善を祈るだけだった」と神妙な面持ちで、「あの時、サイドラインにいた選手たちは誰一人としてプレーしたくなかったと思う。（中止の）決定に俺たちは関わっていなかったけど、みんなの目を見てもプレーする価値はないと分かった」と話した。

ライオンズによると、アトランタ市内の病院に搬送されたノリスの容態は安定しており、「手足の感覚と動きは正常」という。「ファルコンズ、スタジアムの救急隊員、病院の医師とスタッフのサポートに感謝したい」と声明を発表し、ノリスが経過観察のため一晩入院するとした。激しいプレーが選手の脳に与える影響が指摘され、対策を進めているNFLでは、23年8月にも選手の負傷でプレシーズンゲーム2試合が中止となっていた。