ＧＬＥＡＴ９日の新木場大会「ＬＩＤＥＴ ＵＷＦ Ｖｅｒ．６」で、昨年１２月から無期限欠場中の飯塚優（２８）が「柔術エキシビションマッチ」でＴ―Ｈａｗｋ（３５）と対戦した。

黒い柔術着に身を包んでリングインした飯塚は「皆さんお久しぶりです」とあいさつすると、今回のルールを説明。エキシビション戦のため、スイープやパスでカウントされるポイントは計算せず一本のみで決着するとした上で「ＧＬＥＡＴ初のブラジリアン柔術マッチ、ぜひお楽しみください」とよびかけて拍手を浴びた。

試合が始まると、青い柔術着のＴ―Ｈａｗｋに引き込まれてデラヒーバガードやエックスガードを狙われたが最後まで作らせない。それでもハーフガードからディープハーフに移行されたが、これも脱してチャンスを作らせなかった。

すると飯塚は一転攻勢に出て、トップからのベリンボロでバックを取ることに成功だ。これは逃げられたが、続いてキス・オブ・ザ・ドラゴンで再びバックテークするとヤスケビッチ式腕十字を狙うなどして観客を沸かせる。最後は飛び付き腕十字を狙い、これを抜けられると足下に潜ってからクラブライドでまたもバックを取り、卍固めを狙ったところで５分が経過し試合が終了。Ｔ―Ｈａｗｋと座礼をかわしてリングを降りた。

その後、飯塚は「久々のリングでめちゃくちゃ緊張しました。今日はエキシビションだったんですけど、今度は競技の柔術をＧＬＥＡＴのリングで見せられたらと思います」と笑顔。最後に見せた卍固めについて「プロレス魂が出てしまいました。あんまりすると背骨をねじるので反則になっちゃうんですけど…」と話していた。