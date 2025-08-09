◆東海中学総体サッカー▽決勝 静岡学園１２―０常葉大橘（９日、エコパスタジアム）

静岡県勢対決となった決勝戦は、静岡学園（静岡１位）が常葉大橘（同２位）に１２―０で圧勝。３年ぶりの優勝を飾った。

静学は前半４分、右サイドから切れ込んだＭＦ宮坂脩斗（３年）が利き足とは逆の左足でミドルを決めて先制。今大会２試合で無得点だった背番号１８の「１発決めてやる！」と思い切りよく放ったシュートが、チームを波に乗せた。

その後もショートパスをつないで勢いよく敵陣に攻め込み、７分、１７分と加点。１９分には左サイドからの高速クロスに合わせて、ファーに走り込んだ宮坂がゴール。２１分にはセットプレーで加点し、前半だけで５―０とリードした。

後半も高い位置でボールを奪い、ロングフィードも最終ラインが冷静にはね返し、橘に主導権を渡すことなく７点を追加。ＭＦ山田栞汰主将（３年）は「自分たちの攻撃をドンドン出すことができた」と胸を張った。

両校は１７日から宮崎県で行われる全国大会に出場する。岡島弘高監督は「全力でプレーすることで、次の大会につなげる姿勢を見せてくれた」と目を細め、２得点のＦＷ吉沢心（しん、３年）は「もちろん目標は優勝。見てくれる人を楽しませるプレーをしたい」と全国の舞台を見据えた。