◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）

北の大地で行われる真夏のダート決戦に１４頭が出走し、５番人気のペリエール（牡５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）がゴール前で豪快に抜け出し、２馬身半差をつけて重賞２勝目を飾った。２３年６月のユニコーンＳ（当時は東京開催）以来、２年２か月ぶりの勝利。佐々木大輔騎手は６月の函館記念（ヴェローチェエラ）以来の重賞Ｖで、通算重賞５勝目とした。勝ちタイムは１分４３秒５。

同馬は２走前のオアシスＳから佐々木騎手とコンビを組み、前走の大沼Ｓでは２番手から進めて２馬身半差の完勝。連勝で久々の重賞タイトル奪取となった。

１番人気のロードクロンヌ（藤岡佑介騎手）が２着。３着は１０番人気のミッキーヌチバナ（鮫島克駿騎手）が入った。

佐々木大輔騎手（ペリエール＝１着）「まず１歩目からコーナーまではしっかり出していこうと思いました。もたれの強い馬なので、そこをサポートしていいバランスで走れるように気をつけていました。追い切りから小回りのこなしが上手だなと感じていましたが、そのへんが生きてきていると思います。東京を多く使っていましたが、新しくこういうストロングポイントを見つけられましたし、力通り走ればさらにチャンスがあると思います。（自身は北海道の重賞４勝目）リラックスしながら過ごせているからかもしれません」

黒岩調教師「前走から回復期間を設けられなかったのですが、いい状態で出走できましたし、体もフィットしていました。以前は前のめりになるところがありましたが、だいぶタメが利くようになったし、スタートも出ますしいい走りだったと思います。馬の成長もありますし、北海道も合っているんだと思います。また、広いコースで大きいところに挑戦していきたい。この後は休養して秋に備えます。（アスコリピチェーノで参戦する）フランスへ弾みのつく１勝だったと思います」