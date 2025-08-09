＜LuckyFes’25＞初日のRAINBOW STAGE二番手を務めるのは、今年が初出場の=LOVE。RAINBOW STAGEには彼女たちの勇姿を見届けようと、早い時間にも関わらず大勢のフレンズ（LuckyFesの観客）が集結した。

◆ライブ写真

定刻どおりにOvertureが流れ始めると、オーディエンスの盛り上がりは一気に加速する。そして、会場を包み込むような大声援に導かれるようにステージに登場したイコラブの面々は、人気曲「絶対アイドル辞めないで」からライブをスタート。センターの佐々木舞香を中心に、淡いピンクの衣装を身にまとった10人は可愛らしさと力強さをあわせ持った歌声とダンスで、早くも会場をイコラブ色に染め上げる。

続く郄松瞳センター曲「青春“サブリミナル”」では、メンバーの煽りも相まってステージと客席との距離が一気に縮まることに。また、野口衣織による「もっと熱くなれるでしょ？」の呼びかけに続いて披露されたキュートな「仲直りシュークリーム」、コール＆レスポンスを挟んでから雪崩れ込むハードな「いらない ツインテール」と、さまざまなテイストの楽曲が連発され、フレンズに休む暇を与えない。メンバーと会場がひとつになってタオルを回す「Oh！Darling」では、さらなる盛り上がりを見せることに。曲中にはファンによる盛大なコールも飛び出し、彼女たちのステージに華を添えた。

ライブ後半に用意された佐々木舞香＆野口のダブルセンター曲「ナツマトペ」では、この季節にぴったりな歌詞とサウンド、曲中の印象的な掛け声で圧倒的な高揚感を作り上げることに成功。佐々木の「皆さん、これからも私たちに恋しちゃってください！」というメッセージとともに繰り出された「夏祭り恋慕う」では、切なげなメロディとメンバーの可憐なダンスで、ファンだけでなく初めてイコラブを観る人たちをも巻き込んでいった。

ライブもいよいよ佳境。大谷映美里の「皆さん、まだまだいけるよね？」という呼びかけから始まった「探せ ダイヤモンドリリー」では、会場からの掛け声も一段と大きさを増していく。ここまでMCを挟むことなく、ほぼノンストップでパフォーマンスし続けたイコラブが最後に用意したのは「とくべチュ、して」。伸びやかで力強い歌声を響かせながら、可愛らしい曲調にぴったりなダンスでフレンズを夢中にさせるなどして、初＜LuckyFes＞に大きな爪痕を残すことに成功したところで、イコラブは自身のステージを終えた。

取材・文◎西廣智一

セットリスト

1.絶対アイドル辞めないで

2.青春”サブリミナル”

3.仲直りシュークリーム

4.いらない ツインテール

5.Oh！Darling

6.ナツマトペ

7.夏祭り恋慕う

8.探せ ダイヤモンドリリー

9.とくべチュ、して

SE. チェイサー

