え？「初恋の彼がNo.1キャバ嬢に…？」人の意見に左右され、自分を持たない主人公が彼との再会で変わった理由とは【作者に聞く】
誰にでも初恋の思い出はある。高校時代、クラスの中心で目立つ存在だった彼。女子グループにいじめられていた主人公をかばってくれた憧れの存在だった。それから歳月は流れ、26歳になった彼女は新しい恋をするどころか、立派な貧困女子に成長していた。生活費の足しに…と仕事後に働けるキャバ嬢の募集に応募。その体験入店初日に、初恋の彼と再会を果たす！ドレスを着てNo.1キャバ嬢となった彼(彼女!?)との再会で徐々に変わっていく主人公の価値観。全80ページの「初恋男子がNo.1〇〇になっていた話」に込めた思いや、ストーリーの見どころについて、作者である國里さんに話を聞いてみた。
本作「初恋男子がNo.1〇〇になっていた話」は、恋をする余裕もなく明日の生活にも困る26歳の貧困女子が主人公。偶然出会ったNo.1キャバ嬢が初恋の男子だった…というスタートから衝撃の展開に、作者の國里さんは「X(旧：Twitter)に載せていたので、最初の4枚で驚きがある設定にしたかった」と打ち明ける。また、本作の構想が生まれたきっかけについて「性別にとらわれずに人間関係を築く話を描きたかったという思いから描いた話です。そのために『最初は異性として好きだった人が、再会したら同性に変わっていた』という設定が生まれました」と話す。
主人公は学生時代から自分の意見はなく、他人の意見に同調してばかりで、大人になった今もその性格は変わらない。國里さんは、このような主人公の性格について「気弱で人の意見に左右されたり自分の意見が言えない流されやすいタイプの人が、自分の大切な人に関してだけはちゃんと強い意思があったり芯が通っている姿を見せられたら、格好よく見えるかなと思い、少しうじうじした性格にしました」と話す。
初恋の男子「セイラ」との再会で徐々に変わっていく主人公。國里さんは「後半では主人公の性格も少しは克服されて自立した人間になったように描いたつもりなので、2人がお互いに依存し合わない信頼関係が築けたと思います」と満足そうだ。
不定期で作品をSNSにアップしていくと話す國里さん。最後に読者に向けて「フォローして下さっている方々には不定期すぎて申し訳なく心苦しいのですが、読んで下さる人がいることにいつも感謝でいっぱいです」とメッセージを寄せる。ぜひ他の作品も読んでみてほしい。
取材協力：國里
