歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムで、健康維持について質問に答えています。



【写真を見る】【 工藤静香 】「絶対に風邪なんかひかないようにする」北海道・旭川市での公演前に健康維持を語る “ビタミンCとB群、乳酸菌を摂ってる”





工藤さんは動画で「風邪を何が何でも引きたくない、今は」「ビタミンCとB群を忘れないように摂ってます」と答えつつ、携行している数々のサプリメントを紹介。









動画内で紹介しただけで6種類のサプリメントが登場し、工藤さんは「全部飲むと、お腹いっぱいになっちゃうの。お水が」と話していて、適宜選びつつ服用していることがうかがえます。







工藤さんは「ビフィズス菌、乳酸菌は必ず」と念を押しつつ、 “ざくろジュース” について回想。いつも携行しているざくろジュースを忘れたことに気づいたものの、 “その話を聞いていたかのように、空港でこのざくろジュースをいただき” と、そのパックを見せています。









工藤さんはこの気配りについて「ホットフラッシュ対策のつもり」「夜中に汗をかきながら、何回も起きるので」と、具体的な理由を明かしました。そして「とにかくこの時期は喉を壊さなければ、それだけで充分。」「風邪をひいても喉だけ守りたい。」と、酷暑と冷房の中を往復する、体調管理の難しい季節を乗り切る気構えを綴り、「絶対に風邪なんかひかないようにする。」と決意を新たにしています。









今日の北海道・旭川市での公演の前に伝えられた工藤さんの姿勢に対し、フォロワーからは「身体冷やさないようにして下さい」「健康意識高いの尊敬です」「心の席より応援しています」など、応援のリプライが多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】