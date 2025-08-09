“ティファニーで朝食を”が現実に！日本初となるティファニーの「ブルー ボックス カフェ」が銀座にOPEN
オードリー・ヘプバーン主演の映画『ティファニーで朝食を』は、アメリカ・ニューヨークが舞台の映画。観たことがある人や、タイトルを聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
お金持ちな男性との結婚を夢見る主人公の日課は、宝石店「ティファニー」の前で朝食のパンを食べること。公開当時、実際にティファニーのレストランやカフェはありませんでしたが、2017年にティファニーのカフェ「ブルー ボックス カフェ」がオープンしました。
そんな憧れのカフェが、ついに日本にオープン！“ティファニーで朝食を”が叶えられるんです！
日本初のブルー ボックス カフェ「Blue Box Café by Natsuko Shoji」
アジア最大の旗艦店「ティファニー 銀座」の4階に、日本初のブルー ボックス カフェ「Blue Box Café by Natsuko Shoji」が8月8日（金）にオープン。
美食とクラフトマンシップから生まれたメニューと、ティファニーの世界を存分に楽しめるといいます。
店内はメインダイニングやバー、プライベートダイニングルーム、テラスから構成。銀座の街並みを望めるテラス席は、開放感があって気持ちよさそうですね。
空間の内装を手がけたのは、現代建築の巨匠ピーター・マリノ氏。
著名なアーティストの作品も調和し、特別な世界観が構築されていますよ。
ティファニーのカフェで憧れのダイニング体験
カフェの監修を担当したのは、国内外から高い評価を得る庄司 夏子シェフ。
庄司シェフは、「ニューヨークと日本の食文化を融合させ、素材の魅力を最大限に引き出した驚きをもたらすメニューを提供したい」と語ります。
「Breakfast at Tiffany’s」「Tiffany Afternoon Tea」、前菜からデザートまで多彩な料理がそろう「All-Day Dining」まで展開。
時間帯によって異なる、さまざまな季節感あふれる料理を堪能できちゃうんです。
食べるのがもったいない…！“ティファニーで朝食を”を叶えちゃおう
「Tiffany Afternoon Tea」（税込1万3000円 ※サービス料別）は、ティファニーの伝統と庄司シェフの技が融合した、華やかで独創的なアフタヌーンティーです。
シェフのシグネチャーであるフルーツタルトやティファニー ブルーを彷彿とさせるマカロン、シェフのスペシャルメニューであるバニラチーズケーキなど、気になるメニューが盛りだくさん。
胡瓜のサンドウィッチ、マッシュルームサンドとクラブサンドなど、セイボリーも充実していますよ。
「Tiffany Afternoon Tea」メニュー抜粋
・フルーツタルト
・マカロン
・バニラチーズケーキ
・フィナンシェ
・プラリネのチョコレートガナッシュ
・サンドウィッチ
・カプレーゼ
・桜鱒とアボカドの塩タルト
・モルタデッラと卵のオープンサンド
・ほおずきのピクルス
・スコーン2種
「Breakfast at Tiffany’s」（税込8500円 ※サービス料別）は、日本人シェフならではの繊細な感性と出汁を効かせた料理が、ティースタンドで提供されます。
特別に作られた低塩仕立ての生ハムとモルタデッラ（ソーセージ）は、日本のフルーツとコントラストも素敵。
クロワッサンやシェフのシグネチャーであるブリオッシュ、自家製メイプルグラノーラは、バニラ香る特製ヨーグルトと一緒に味わってみてくださいね。
出汁巻き卵に着想を得たスクランブルエッグも、出汁の香りがふわっと広がって一気に魅了されてしまうかも。
「Breakfast at Tiffany’s」メニュー抜粋
・スープ
・生ハム
・モルタデッラ
・富士の介
・クロワッサン
・ブリオッシュ
・自家製メイプルグラノーラ
・特製ヨーグルト
・スクランブルエッグ
ブルー ボックス カフェの予約は、予約専用サイトからのみ受付。予約は毎月1日に、2カ月先の1日から月末までの予約が可能だといいます。
ティファニーが織りなす特別な空間で、贅沢なひと時を過ごしてみませんか？
Blue Box Café by Natsuko Shoji
住所：東京都中央区銀座六丁目9番2号 ティファニー 銀座 4F
営業時間：10:30〜20:30（フードL.O.19:30、ドリンクL.O.20:00）
※営業時間は変更になる場合があります
※予約は毎月1日に、2カ月先の1日から月末までの予約が可能。
※サービス料として飲食代の10％を別途お支払い。
詳細ページ：https://www.tiffany.co.jp/
参照元：ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク プレスリリース
お金持ちな男性との結婚を夢見る主人公の日課は、宝石店「ティファニー」の前で朝食のパンを食べること。公開当時、実際にティファニーのレストランやカフェはありませんでしたが、2017年にティファニーのカフェ「ブルー ボックス カフェ」がオープンしました。
日本初のブルー ボックス カフェ「Blue Box Café by Natsuko Shoji」
アジア最大の旗艦店「ティファニー 銀座」の4階に、日本初のブルー ボックス カフェ「Blue Box Café by Natsuko Shoji」が8月8日（金）にオープン。
美食とクラフトマンシップから生まれたメニューと、ティファニーの世界を存分に楽しめるといいます。
店内はメインダイニングやバー、プライベートダイニングルーム、テラスから構成。銀座の街並みを望めるテラス席は、開放感があって気持ちよさそうですね。
空間の内装を手がけたのは、現代建築の巨匠ピーター・マリノ氏。
著名なアーティストの作品も調和し、特別な世界観が構築されていますよ。
ティファニーのカフェで憧れのダイニング体験
カフェの監修を担当したのは、国内外から高い評価を得る庄司 夏子シェフ。
庄司シェフは、「ニューヨークと日本の食文化を融合させ、素材の魅力を最大限に引き出した驚きをもたらすメニューを提供したい」と語ります。
「Breakfast at Tiffany’s」「Tiffany Afternoon Tea」、前菜からデザートまで多彩な料理がそろう「All-Day Dining」まで展開。
時間帯によって異なる、さまざまな季節感あふれる料理を堪能できちゃうんです。
食べるのがもったいない…！“ティファニーで朝食を”を叶えちゃおう
「Tiffany Afternoon Tea」（税込1万3000円 ※サービス料別）は、ティファニーの伝統と庄司シェフの技が融合した、華やかで独創的なアフタヌーンティーです。
シェフのシグネチャーであるフルーツタルトやティファニー ブルーを彷彿とさせるマカロン、シェフのスペシャルメニューであるバニラチーズケーキなど、気になるメニューが盛りだくさん。
胡瓜のサンドウィッチ、マッシュルームサンドとクラブサンドなど、セイボリーも充実していますよ。
「Tiffany Afternoon Tea」メニュー抜粋
・フルーツタルト
・マカロン
・バニラチーズケーキ
・フィナンシェ
・プラリネのチョコレートガナッシュ
・サンドウィッチ
・カプレーゼ
・桜鱒とアボカドの塩タルト
・モルタデッラと卵のオープンサンド
・ほおずきのピクルス
・スコーン2種
「Breakfast at Tiffany’s」（税込8500円 ※サービス料別）は、日本人シェフならではの繊細な感性と出汁を効かせた料理が、ティースタンドで提供されます。
特別に作られた低塩仕立ての生ハムとモルタデッラ（ソーセージ）は、日本のフルーツとコントラストも素敵。
クロワッサンやシェフのシグネチャーであるブリオッシュ、自家製メイプルグラノーラは、バニラ香る特製ヨーグルトと一緒に味わってみてくださいね。
出汁巻き卵に着想を得たスクランブルエッグも、出汁の香りがふわっと広がって一気に魅了されてしまうかも。
「Breakfast at Tiffany’s」メニュー抜粋
・スープ
・生ハム
・モルタデッラ
・富士の介
・クロワッサン
・ブリオッシュ
・自家製メイプルグラノーラ
・特製ヨーグルト
・スクランブルエッグ
ブルー ボックス カフェの予約は、予約専用サイトからのみ受付。予約は毎月1日に、2カ月先の1日から月末までの予約が可能だといいます。
ティファニーが織りなす特別な空間で、贅沢なひと時を過ごしてみませんか？
Blue Box Café by Natsuko Shoji
住所：東京都中央区銀座六丁目9番2号 ティファニー 銀座 4F
営業時間：10:30〜20:30（フードL.O.19:30、ドリンクL.O.20:00）
※営業時間は変更になる場合があります
※予約は毎月1日に、2カ月先の1日から月末までの予約が可能。
※サービス料として飲食代の10％を別途お支払い。
詳細ページ：https://www.tiffany.co.jp/
参照元：ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク プレスリリース