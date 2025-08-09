「台風11号」が発生

気象庁は、きのう（８日）午前３時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風11号になったと発表しました。台風はきょう（９日）正午には小笠原近海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（１０日）午前０時には小笠原近海

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あす（１０日）正午には日本の南

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。



１１日午前９時には日本の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径２３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



１２日午前９時には沖縄の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径３００キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



１３日午前９時には東シナ海

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１４日午前９時には華中（中国）

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。