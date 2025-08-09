【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、本拠地でのブルージェイズ戦に１番指名打者で出場し、５打数３安打だった。

３安打は６月１５日以来、４４試合ぶり。ドジャースは５―１で快勝した。

最優秀投手賞（サイ・ヤング賞）を３度受賞した通算２１８勝の右腕シャーザーから、大谷が鮮やかに安打を放った。一回、初球から２球連続で内角を攻められた後、外角のカーブをしっかりと振り抜いた。打球は鋭いライナーで中堅右へ。２０２３年以来の対戦で、通算４打席目で初めての安打だった。

１点を追う五回には、低めのスライダーをとらえ、一回と同じようなライナーで右中間へ。ワンバウンドした打球がスタンドに入り、エンタイトル二塁打となった。直後にベッツの逆転２ランが飛び出した。

シャーザーとの対戦は３打数２安打。七回には２番手の左腕リトルの外角シンカーを右前に運んだ。高いバウンドの打球を一塁手のゲレロがジャンプしてグラブに当てたが捕れず、弾みで方向が変わって右前に抜けた。

約３か月ぶりの１試合３安打。一時２割６分９厘まで下がった打率も、約１か月ぶりに２割８分に戻った。