Ｊ１の神戸が９日、神戸市内で練習を行った。１０日の町田戦（Ｇスタ）に向けて、ＧＫ前川黛也が取材に応じた。

現在チームは公式戦１０戦負けなしと好調な状態が続いている。シーズン開幕当初はなかなか流れに乗りきれずにいたが、７月２０日の岡山戦で今季初の首位に浮上。天皇杯も８強まで勝ち上がっており、リーグ３連覇と天皇杯連覇も十分視野に入っている状況だ。

一方の町田も公式戦８連勝中。波に乗っている相手との一戦に「上位争いしている町田なので、今回の６ポイントゲームを取って、首位を守れるようにいい形で終われれば」と気合を入れた。

好調の相手の中で、２試合連続でゴールを決めているのが昨季まで５季神戸でプレーしたＤＦ菊池流帆だ。神戸の守護神は「流帆の良さは、一緒にやってきて、自分自身の調子を上げてきた時の強力さは身に染みて分かる。セットプレー、ロングボール一つでもはね返す力は日本一だと僕は思っているので。そういう選手にやらせないような対策を、リスペクトして臨みたい」と、尊敬の念も込めつつ警戒。「ＳＮＳを通じてけがとかコンディションを整えるための努力を見たり、逆に流帆がやっていることを取り入れてみたり。サッカーの練習以外でも頑張っている選手。連絡はあまり取ってはいないですけど、応援している選手」と、ピッチ上での再開を楽しみにした。