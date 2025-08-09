決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … メルカリ、古河電、ラインヤフー (8月1日～7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2489> アドウェイズ 東Ｐ -19.51 8/ 6 上期 -52.53
<6965> ホトニクス 東Ｐ -17.57 8/ 7 3Q -49.90
<6869> シスメックス 東Ｐ -17.34 8/ 6 1Q -53.63
<5801> 古河電 東Ｐ -16.74 8/ 7 1Q 10.24
<3110> 日東紡 東Ｐ -16.72 8/ 1 1Q -8.89
<5310> 東洋炭素 東Ｐ -15.38 8/ 7 上期 -45.82
<6062> チャームケア 東Ｐ -15.32 8/ 7 本決算 14.69
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ -15.05 8/ 7 1Q -5.99
<7826> フルヤ金属 東Ｐ -14.04 8/ 7 本決算 -25.44
<4553> 東和薬品 東Ｐ -13.73 8/ 7 1Q -54.00
<3656> ＫＬａｂ 東Ｐ -13.64 8/ 7 上期 赤拡
<6800> ヨコオ 東Ｐ -13.07 8/ 6 1Q -84.58
<6370> 栗田工 東Ｐ -12.80 8/ 6 1Q -1.14
<7729> 東京精 東Ｐ -12.58 8/ 4 1Q 3.07
<4689> ラインヤフー 東Ｐ -12.48 8/ 4 1Q -0.72
<3179> シュッピン 東Ｐ -11.71 8/ 7 1Q -65.55
<6588> 東芝テック 東Ｐ -11.41 8/ 6 1Q 赤転
<6143> ソディック 東Ｐ -10.79 8/ 7 上期 2.40
<8698> マネックスＧ 東Ｐ -10.77 8/ 7 1Q -7.72
<4536> 参天薬 東Ｐ -10.72 8/ 7 1Q -44.61
<6103> オークマ 東Ｐ -10.46 8/ 5 1Q -40.37
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ -10.21 8/ 1 1Q -14.23
<5989> エイチワン 東Ｐ -10.01 8/ 6 1Q -32.96
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ -9.92 8/ 6 本決算 －
<6088> シグマクシス 東Ｐ -9.89 8/ 5 1Q 18.94
<6997> 日ケミコン 東Ｐ -9.39 8/ 6 1Q 赤転
<7951> ヤマハ 東Ｐ -9.35 8/ 1 1Q -71.75
<1911> 住友林 東Ｐ -8.96 8/ 7 上期 -5.92
<9468> カドカワ 東Ｐ -8.95 8/ 7 1Q -69.49
<8022> ミズノ 東Ｐ -8.84 8/ 7 1Q -8.60
<6050> イーガーディ 東Ｐ -8.74 8/ 1 3Q -5.09
<4385> メルカリ 東Ｐ -8.35 8/ 5 本決算 －
<2440> ぐるなび 東Ｐ -7.92 8/ 4 1Q -82.31
<1890> 東洋建 東Ｐ -7.85 8/ 7 1Q 黒転
<4704> トレンド 東Ｐ -7.75 8/ 7 上期 -18.57
<6363> 酉島 東Ｐ -7.73 8/ 7 1Q 赤転
<9644> タナベＣＧ 東Ｐ -7.57 8/ 7 1Q -17.99
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ -7.35 8/ 6 1Q -11.72
<5017> 富士石油 東Ｐ -7.25 8/ 7 1Q 赤転
<1968> 太平電 東Ｐ -7.09 8/ 7 1Q -50.05
<6947> 図研 東Ｐ -7.06 8/ 6 1Q -1.07
<2871> ニチレイ 東Ｐ -6.98 8/ 5 1Q -10.75
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ -6.92 8/ 6 1Q -82.28
<3668> コロプラ 東Ｐ -6.90 8/ 6 3Q 240.95
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -6.50 8/ 4 1Q -10.65
<3864> 三菱紙 東Ｐ -6.45 8/ 6 1Q 赤転
<3992> ニーズウェル 東Ｐ -6.33 8/ 6 3Q 2.72
<6788> 日本トリム 東Ｐ -6.26 8/ 7 1Q -22.97
<4182> 菱ガス化 東Ｐ -6.23 8/ 7 1Q -22.97
<6590> 芝浦 東Ｐ -6.16 8/ 6 1Q 29.95
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース