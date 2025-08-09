―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2489> アドウェイズ 　東Ｐ 　 -19.51 　　8/ 6　　上期　　　-52.53
<6965> ホトニクス 　　東Ｐ 　 -17.57 　　8/ 7　　　3Q　　　-49.90
<6869> シスメックス 　東Ｐ 　 -17.34 　　8/ 6　　　1Q　　　-53.63
<5801> 古河電 　　　　東Ｐ 　 -16.74 　　8/ 7　　　1Q　　　 10.24
<3110> 日東紡 　　　　東Ｐ 　 -16.72 　　8/ 1　　　1Q　　　 -8.89

<5310> 東洋炭素 　　　東Ｐ 　 -15.38 　　8/ 7　　上期　　　-45.82
<6062> チャームケア 　東Ｐ 　 -15.32 　　8/ 7　本決算　　　 14.69
<6638> ミマキエンジ 　東Ｐ 　 -15.05 　　8/ 7　　　1Q　　　 -5.99
<7826> フルヤ金属 　　東Ｐ 　 -14.04 　　8/ 7　本決算　　　-25.44
<4553> 東和薬品 　　　東Ｐ 　 -13.73 　　8/ 7　　　1Q　　　-54.00

<3656> ＫＬａｂ 　　　東Ｐ 　 -13.64 　　8/ 7　　上期　　　　赤拡
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 -13.07 　　8/ 6　　　1Q　　　-84.58
<6370> 栗田工 　　　　東Ｐ 　 -12.80 　　8/ 6　　　1Q　　　 -1.14
<7729> 東京精 　　　　東Ｐ 　 -12.58 　　8/ 4　　　1Q　　　　3.07
<4689> ラインヤフー 　東Ｐ 　 -12.48 　　8/ 4　　　1Q　　　 -0.72

<3179> シュッピン 　　東Ｐ 　 -11.71 　　8/ 7　　　1Q　　　-65.55
<6588> 東芝テック 　　東Ｐ 　 -11.41 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<6143> ソディック 　　東Ｐ 　 -10.79 　　8/ 7　　上期　　　　2.40
<8698> マネックスＧ 　東Ｐ 　 -10.77 　　8/ 7　　　1Q　　　 -7.72
<4536> 参天薬 　　　　東Ｐ 　 -10.72 　　8/ 7　　　1Q　　　-44.61

<6103> オークマ 　　　東Ｐ 　 -10.46 　　8/ 5　　　1Q　　　-40.37
<7595> アルゴグラフ 　東Ｐ 　 -10.21 　　8/ 1　　　1Q　　　-14.23
<5989> エイチワン 　　東Ｐ 　 -10.01 　　8/ 6　　　1Q　　　-32.96
<3632> グリーＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.92 　　8/ 6　本決算　　　　　－
<6088> シグマクシス 　東Ｐ　　 -9.89 　　8/ 5　　　1Q　　　 18.94

<6997> 日ケミコン 　　東Ｐ　　 -9.39 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<7951> ヤマハ 　　　　東Ｐ　　 -9.35 　　8/ 1　　　1Q　　　-71.75
<1911> 住友林 　　　　東Ｐ　　 -8.96 　　8/ 7　　上期　　　 -5.92
<9468> カドカワ 　　　東Ｐ　　 -8.95 　　8/ 7　　　1Q　　　-69.49
<8022> ミズノ 　　　　東Ｐ　　 -8.84 　　8/ 7　　　1Q　　　 -8.60

<6050> イーガーディ 　東Ｐ　　 -8.74 　　8/ 1　　　3Q　　　 -5.09
<4385> メルカリ 　　　東Ｐ　　 -8.35 　　8/ 5　本決算　　　　　－
<2440> ぐるなび 　　　東Ｐ　　 -7.92 　　8/ 4　　　1Q　　　-82.31
<1890> 東洋建 　　　　東Ｐ　　 -7.85 　　8/ 7　　　1Q　　　　黒転
<4704> トレンド 　　　東Ｐ　　 -7.75 　　8/ 7　　上期　　　-18.57

<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ　　 -7.73 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤転
<9644> タナベＣＧ 　　東Ｐ　　 -7.57 　　8/ 7　　　1Q　　　-17.99
<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ　　 -7.35 　　8/ 6　　　1Q　　　-11.72
<5017> 富士石油 　　　東Ｐ　　 -7.25 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤転
<1968> 太平電 　　　　東Ｐ　　 -7.09 　　8/ 7　　　1Q　　　-50.05

<6947> 図研 　　　　　東Ｐ　　 -7.06 　　8/ 6　　　1Q　　　 -1.07
<2871> ニチレイ 　　　東Ｐ　　 -6.98 　　8/ 5　　　1Q　　　-10.75
<5741> ＵＡＣＪ 　　　東Ｐ　　 -6.92 　　8/ 6　　　1Q　　　-82.28
<3668> コロプラ 　　　東Ｐ　　 -6.90 　　8/ 6　　　3Q　　　240.95
<4886> あすか薬ＨＤ 　東Ｐ　　 -6.50 　　8/ 4　　　1Q　　　-10.65

<3864> 三菱紙 　　　　東Ｐ　　 -6.45 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<3992> ニーズウェル 　東Ｐ　　 -6.33 　　8/ 6　　　3Q　　　　2.72
<6788> 日本トリム 　　東Ｐ　　 -6.26 　　8/ 7　　　1Q　　　-22.97
<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ　　 -6.23 　　8/ 7　　　1Q　　　-22.97
<6590> 芝浦 　　　　　東Ｐ　　 -6.16 　　8/ 6　　　1Q　　　 29.95

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース