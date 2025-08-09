―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7236> ティラド 　　　東Ｐ 　 +32.87 　　8/ 4　　　1Q　　　 45.96
<6368> オルガノ 　　　東Ｐ 　 +26.82 　　8/ 4　　　1Q　　　 48.15
<9024> 西武ＨＤ 　　　東Ｐ 　 +19.87 　　8/ 1　　　1Q　　　-11.86
<6472> ＮＴＮ 　　　　東Ｐ 　 +19.85 　　8/ 4　　　1Q　　　 83.27
<4092> 日本化 　　　　東Ｐ 　 +18.88 　　8/ 7　　　1Q　　　-34.87

<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ 　 +18.02 　　8/ 6　　　1Q　　　 17.24
<6622> ダイヘン 　　　東Ｐ 　 +17.13 　　8/ 5　　　1Q　　　152.74
<4527> ロート 　　　　東Ｐ 　 +16.44 　　8/ 6　　　1Q　　　 31.40
<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 +16.05 　　8/ 6　　　1Q　　　　4.79
<6925> ウシオ電 　　　東Ｐ 　 +15.67 　　8/ 5　　　1Q　　　 10.08

<6383> ダイフク 　　　東Ｐ 　 +15.35 　　8/ 7　　上期　　　　　－
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ 　 +14.48 　　8/ 5　　　1Q　　　 21.34
<6330> 東洋エンジ 　　東Ｐ 　 +14.41 　　8/ 7　　　1Q　　　-35.24
<6465> ホシザキ 　　　東Ｐ 　 +14.34 　　8/ 7　　上期　　　 -1.22
<2579> コカＢＪＨ 　　東Ｐ 　 +13.27 　　8/ 1　　上期　　　　赤転

<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ 　 +13.12 　　8/ 1　　　1Q　　　-15.55
<7187> ジェイリース 　東Ｐ 　 +13.12 　　8/ 7　　　1Q　　　 34.13
<5451> 淀川鋼 　　　　東Ｐ 　 +12.97 　　8/ 6　　　1Q　　　　0.10
<8154> 加賀電子 　　　東Ｐ 　 +12.86 　　8/ 7　　　1Q　　　　3.26
<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ 　 +12.26 　　8/ 5　　　1Q　　　 26.74

<8935> ＦＪネクＨＤ 　東Ｐ 　 +12.22 　　8/ 1　　　1Q　　　136.11
<9984> ＳＢＧ 　　　　東Ｐ 　 +11.86 　　8/ 7　　　1Q　　　205.69
<3569> セーレン 　　　東Ｐ 　 +11.54 　　8/ 4　　　1Q　　　 23.59
<4901> 富士フイルム 　東Ｐ 　 +11.40 　　8/ 6　　　1Q　　　　0.29
<7552> ハピネット 　　東Ｐ 　 +11.30 　　8/ 7　　　1Q　　　 17.10

<4931> 新日本製薬 　　東Ｐ 　 +11.10 　　8/ 5　　　3Q　　　 22.11
<5838> 楽天銀 　　　　東Ｐ 　 +11.07 　　8/ 6　　　1Q　　　 56.89
<8801> 三井不 　　　　東Ｐ 　 +10.69 　　8/ 5　　　1Q　　　 59.74
<6328> 荏原実業 　　　東Ｐ 　 +10.53 　　8/ 5　　上期　　　 32.74
<4997> 日農薬 　　　　東Ｐ 　 +10.09 　　8/ 7　　　1Q　　　　黒転

<9305> ヤマタネ 　　　東Ｐ　　 +9.59 　　8/ 1　　　1Q　　　257.78
<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ　　 +9.54 　　8/ 5　　　1Q　　　 20.48
<2296> 伊藤米久ＨＤ 　東Ｐ　　 +9.51 　　8/ 4　　　1Q　　　109.68
<7609> ダイトロン 　　東Ｐ　　 +9.46 　　8/ 1　　上期　　　 29.19
<7186> コンコルディ 　東Ｐ　　 +9.34 　　8/ 5　　　1Q　　　 17.31

<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ　　 +9.21 　　8/ 5　　　1Q　　　-11.68
<7011> 三菱重 　　　　東Ｐ　　 +9.19 　　8/ 5　　　1Q　　　 -6.26
<4914> 高砂香 　　　　東Ｐ　　 +9.08 　　8/ 7　　　1Q　　　-28.27
<6787> メイコー 　　　東Ｐ　　 +8.96 　　8/ 6　　　1Q　　　 12.31
<2371> カカクコム 　　東Ｐ　　 +8.93 　　8/ 6　　　1Q　　　　2.86

<4768> 大塚商会 　　　東Ｐ　　 +8.81 　　8/ 1　　上期　　　 25.71
<8059> 第一実 　　　　東Ｐ　　 +8.73 　　8/ 1　　　1Q　　　 35.59
<7184> 富山第一銀 　　東Ｐ　　 +8.71 　　8/ 1　　　1Q　　　-41.90
<1945> 東京エネシス 　東Ｐ　　 +8.65 　　8/ 5　　　1Q　　　 75.95
<6479> ミネベア 　　　東Ｐ　　 +8.59 　　8/ 5　　　1Q　　　-14.50

<4025> 多木化 　　　　東Ｐ　　 +8.55 　　8/ 7　　上期　　　 42.08
<8860> フジ住 　　　　東Ｐ　　 +8.50 　　8/ 1　　　1Q　　　 14.32
<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ　　 +8.35 　　8/ 6　　　1Q　　　 93.55
<7832> バンナムＨＤ 　東Ｐ　　 +8.33 　　8/ 5　　　1Q　　　 11.38
<5930> 文化シヤタ 　　東Ｐ　　 +8.31 　　8/ 5　　　1Q　　　-77.45

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース