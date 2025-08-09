決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三菱重、ＳＢＧ、任天堂 (8月1日～7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7236> ティラド 東Ｐ +32.87 8/ 4 1Q 45.96
<6368> オルガノ 東Ｐ +26.82 8/ 4 1Q 48.15
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ +19.87 8/ 1 1Q -11.86
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ +19.85 8/ 4 1Q 83.27
<4092> 日本化 東Ｐ +18.88 8/ 7 1Q -34.87
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ +18.02 8/ 6 1Q 17.24
<6622> ダイヘン 東Ｐ +17.13 8/ 5 1Q 152.74
<4527> ロート 東Ｐ +16.44 8/ 6 1Q 31.40
<2413> エムスリー 東Ｐ +16.05 8/ 6 1Q 4.79
<6925> ウシオ電 東Ｐ +15.67 8/ 5 1Q 10.08
<6383> ダイフク 東Ｐ +15.35 8/ 7 上期 －
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ +14.48 8/ 5 1Q 21.34
<6330> 東洋エンジ 東Ｐ +14.41 8/ 7 1Q -35.24
<6465> ホシザキ 東Ｐ +14.34 8/ 7 上期 -1.22
<2579> コカＢＪＨ 東Ｐ +13.27 8/ 1 上期 赤転
<7974> 任天堂 東Ｐ +13.12 8/ 1 1Q -15.55
<7187> ジェイリース 東Ｐ +13.12 8/ 7 1Q 34.13
<5451> 淀川鋼 東Ｐ +12.97 8/ 6 1Q 0.10
<8154> 加賀電子 東Ｐ +12.86 8/ 7 1Q 3.26
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ +12.26 8/ 5 1Q 26.74
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ +12.22 8/ 1 1Q 136.11
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ +11.86 8/ 7 1Q 205.69
<3569> セーレン 東Ｐ +11.54 8/ 4 1Q 23.59
<4901> 富士フイルム 東Ｐ +11.40 8/ 6 1Q 0.29
<7552> ハピネット 東Ｐ +11.30 8/ 7 1Q 17.10
<4931> 新日本製薬 東Ｐ +11.10 8/ 5 3Q 22.11
<5838> 楽天銀 東Ｐ +11.07 8/ 6 1Q 56.89
<8801> 三井不 東Ｐ +10.69 8/ 5 1Q 59.74
<6328> 荏原実業 東Ｐ +10.53 8/ 5 上期 32.74
<4997> 日農薬 東Ｐ +10.09 8/ 7 1Q 黒転
<9305> ヤマタネ 東Ｐ +9.59 8/ 1 1Q 257.78
<6644> 大崎電 東Ｐ +9.54 8/ 5 1Q 20.48
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ +9.51 8/ 4 1Q 109.68
<7609> ダイトロン 東Ｐ +9.46 8/ 1 上期 29.19
<7186> コンコルディ 東Ｐ +9.34 8/ 5 1Q 17.31
<1332> ニッスイ 東Ｐ +9.21 8/ 5 1Q -11.68
<7011> 三菱重 東Ｐ +9.19 8/ 5 1Q -6.26
<4914> 高砂香 東Ｐ +9.08 8/ 7 1Q -28.27
<6787> メイコー 東Ｐ +8.96 8/ 6 1Q 12.31
<2371> カカクコム 東Ｐ +8.93 8/ 6 1Q 2.86
<4768> 大塚商会 東Ｐ +8.81 8/ 1 上期 25.71
<8059> 第一実 東Ｐ +8.73 8/ 1 1Q 35.59
<7184> 富山第一銀 東Ｐ +8.71 8/ 1 1Q -41.90
<1945> 東京エネシス 東Ｐ +8.65 8/ 5 1Q 75.95
<6479> ミネベア 東Ｐ +8.59 8/ 5 1Q -14.50
<4025> 多木化 東Ｐ +8.55 8/ 7 上期 42.08
<8860> フジ住 東Ｐ +8.50 8/ 1 1Q 14.32
<1975> 朝日工 東Ｐ +8.35 8/ 6 1Q 93.55
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ +8.33 8/ 5 1Q 11.38
<5930> 文化シヤタ 東Ｐ +8.31 8/ 5 1Q -77.45
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
