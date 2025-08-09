仕事もプライベートも“完璧”な玉木宏、苦手なことは…

俳優の玉木宏（45歳）が、8月8日に放送されたバラエティ番組「ニノさんとあそぼ」（日本テレビ系）に出演。“苦手なこと”について語った。



嵐・二宮和也と連続ドラマ「あぶない放課後」（1999年／テレビ朝日系）、「マイファミリー」（2022年／TBS系）、映画「大奥」（2010年）などで共演し、友人でもある玉木宏が、映画「雪風 YUKIKAZE」の宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



二宮の知る優しい一面や、ストイックな役作り、プライベートではブラジリアン柔術の修練を積み、子どものために朝5時からお弁当を作るといった完璧な姿が話題となった。



出演者から「何が苦手なんですか？」と“苦手なこと”について質問が出ると、玉木は「靴下苦手です。靴下を履くのも履いているのも苦手です。だいたいサンダル。冬でも。雪の上でもサンダル履いて歩く」と語った。