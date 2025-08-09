できたての沖縄グルメも！東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」
東武百貨店 池袋本店では、2025年8月7日(木)から12日(火)までの6日間、「大沖縄展」を開催中。
東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」
場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約330坪)
期間 ：2025年8月7日(木)〜12日(火)
営業時間：午前10時〜午後7時
※お食事処・イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。
店舗 ：約73店舗(うち初出店9店舗)
暑さが一層厳しい8月に、涼しい会場内で楽しめる沖縄グルメ＆スイーツが盛りだくさん。
注目は、南大東島より県外初出店の出汁香る大東そば！そのほか、できたての沖縄グルメやひんやり沖縄スイーツ、沖縄県産素材を使用したタルトやパンなど種類豊富に展開します。
また、会場では屋内ライブも実施、沖縄グルメやスイーツを片手に楽しめます。
◆沖縄県外初出店！南大東島の大東そばに注目
【大東そば いちごいちえ】［初出店・お食事処]
「大東そば＆大東すしセット」
1,601円(1人前)〈各日数量限定〉
丸一日以上かけて熟成させたもっちり太麺に、南大東島沖で獲れたマグロの頭などを24時間燻した琥珀色のスープをかける。
出汁の旨みが感じられ、心安らぐ一杯。
大東すしは、特製だれに漬けた魚と甘い酢飯の握りが特徴。
※大東すしは天候状況により、サワラからマグロに変更となる場合があります。
【大東そば いちごいちえ】「大東そば＆大東すしセット」
◆できたての沖縄グルメを会場で！
【なぎいろ】「実演・東武・限定品]
「沖縄県認証 琉球料理 伝承人謹製 だし香るラフテー琉球料理弁当」
2,160円(1折)《各日販売予定30点》
ラフテーは、鰹の香り豊かな出汁と醤油を効かせ、上品で奥深い味付けに。
沖縄県産のゴーヤーと比屋根(ひやごん)豆腐を贅沢に使用したゴーヤーチャンプルーも絶品。
【なぎいろ】「沖縄県認証 琉球料理 伝承人謹製 だし香るラフテー琉球料理弁当」
【カフェンチュ】[実演]
(1) 「タコライス」
1,100円(1皿)
メキシコ料理のタコスをアレンジした沖縄発祥料理。
(2) 「タコス」
501円(1個)
野菜とサルサソースの風味が口いっぱいに広がる一品。
【カフェンチュ】「タコライス」「タコス」
◆打ち立ての自家製麺を量り売りお食事処
【タイラ製麺所】[実演]
「自家製沖縄そば手揉み麺」(スープ付)
(1食・120g)381円〈各日数量限定〉
もちもちとした弾力と滑らかなのど越しが
特徴。
出汁と具材の味付けはお好みで。
【タイラ製麺所】「自家製沖縄そば手揉み麺」（スープ付）
◆ひんやり沖縄スイーツでウチナータイムを楽しむ！
【イリ玉城農園】[東武限定品・イートイン]
「沖縄県産パイン丸ごとパフェ」
2,501円(1個)〈各日販売予定20点〉
自然な甘みが特徴の沖縄県産パインをまるごと使用した、容器まで食べられる贅沢パフェ。
【イリ玉城農園】「沖縄県産パイン丸ごとパフェ」
【宮平乳業】[初出店・イートイン]
「宮平乳業ソフトクリーム」
550円(1個)
低温殺菌製法の牛乳を使用。
濃厚な味わいが感じられるソフトクリーム。
※牛乳の販売はございません。
【宮平乳業】「宮平乳業ソフトクリーム」
【フラモンフルーツ】[初出店]
「沖縄育ちのパッションフルーツゼリー」
751円(1個)〈各日販売予定30点〉
夏にぴったりな爽やかな酸味と甘みが感じられる、沖縄県産パッションフルーツを使用。
【フラモンフルーツ】「沖縄育ちのパッションフルーツゼリー」
◆沖縄県産素材の味を活かしたタルトやパン
【のぼりや】
「イリ玉城農園パインの贅沢チーズタルト」
3,801円(ホール)〈各日販売予定30点〉
パイン果肉を入れたクリームチーズをたっぷり使用し、焼き上げたタルト。
【のぼりや】「イリ玉城農園パインの贅沢チーズタルト」
【いまいパン】
「カスタード塩きな粉餅揚げパン」
447円(1個)〈各日数量限定〉
もちもちとした食感のパンの中には、香ばしいきな粉と、とろ〜りとろけるカスタード。
【いまいパン】「カスタード塩きな粉餅揚げパン」
◆盛り上がる屋内ライブを開催♪
【ゆいゆいシスターズライブ】
7日(木)〜11日(月・祝) 8F大沖縄展会場にて開催
【ゆいゆいシスターズ】
※写真はイメージです。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※数に限りがあります。
※一部、沖縄県産以外の素材を使用している場合があります。
※7月30日(水)時点の内容です。
