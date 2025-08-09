できたての沖縄グルメも！東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」

東武百貨店 池袋本店では、2025年8月7日(木)から12日(火)までの6日間、「大沖縄展」を開催中。

東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約330坪)

期間 ：2025年8月7日(木)〜12日(火)

営業時間：午前10時〜午後7時

※お食事処・イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 ：約73店舗(うち初出店9店舗)

暑さが一層厳しい8月に、涼しい会場内で楽しめる沖縄グルメ＆スイーツが盛りだくさん。

注目は、南大東島より県外初出店の出汁香る大東そば！そのほか、できたての沖縄グルメやひんやり沖縄スイーツ、沖縄県産素材を使用したタルトやパンなど種類豊富に展開します。

また、会場では屋内ライブも実施、沖縄グルメやスイーツを片手に楽しめます。

◆沖縄県外初出店！南大東島の大東そばに注目

【大東そば いちごいちえ】［初出店・お食事処]

「大東そば＆大東すしセット」

1,601円(1人前)〈各日数量限定〉

丸一日以上かけて熟成させたもっちり太麺に、南大東島沖で獲れたマグロの頭などを24時間燻した琥珀色のスープをかける。

出汁の旨みが感じられ、心安らぐ一杯。

大東すしは、特製だれに漬けた魚と甘い酢飯の握りが特徴。

※大東すしは天候状況により、サワラからマグロに変更となる場合があります。

【大東そば いちごいちえ】「大東そば＆大東すしセット」

◆できたての沖縄グルメを会場で！

【なぎいろ】「実演・東武・限定品]

「沖縄県認証 琉球料理 伝承人謹製 だし香るラフテー琉球料理弁当」

2,160円(1折)《各日販売予定30点》

ラフテーは、鰹の香り豊かな出汁と醤油を効かせ、上品で奥深い味付けに。

沖縄県産のゴーヤーと比屋根(ひやごん)豆腐を贅沢に使用したゴーヤーチャンプルーも絶品。

【なぎいろ】「沖縄県認証 琉球料理 伝承人謹製 だし香るラフテー琉球料理弁当」

【カフェンチュ】[実演]

(1) 「タコライス」

1,100円(1皿)

メキシコ料理のタコスをアレンジした沖縄発祥料理。

(2) 「タコス」

501円(1個)

野菜とサルサソースの風味が口いっぱいに広がる一品。

【カフェンチュ】「タコライス」「タコス」

◆打ち立ての自家製麺を量り売りお食事処

【タイラ製麺所】[実演]

「自家製沖縄そば手揉み麺」(スープ付)

(1食・120g)381円〈各日数量限定〉

もちもちとした弾力と滑らかなのど越しが

特徴。

出汁と具材の味付けはお好みで。

【タイラ製麺所】「自家製沖縄そば手揉み麺」（スープ付）

◆ひんやり沖縄スイーツでウチナータイムを楽しむ！

【イリ玉城農園】[東武限定品・イートイン]

「沖縄県産パイン丸ごとパフェ」

2,501円(1個)〈各日販売予定20点〉

自然な甘みが特徴の沖縄県産パインをまるごと使用した、容器まで食べられる贅沢パフェ。

【イリ玉城農園】「沖縄県産パイン丸ごとパフェ」

【宮平乳業】[初出店・イートイン]

「宮平乳業ソフトクリーム」

550円(1個)

低温殺菌製法の牛乳を使用。

濃厚な味わいが感じられるソフトクリーム。

※牛乳の販売はございません。

【宮平乳業】「宮平乳業ソフトクリーム」

【フラモンフルーツ】[初出店]

「沖縄育ちのパッションフルーツゼリー」

751円(1個)〈各日販売予定30点〉

夏にぴったりな爽やかな酸味と甘みが感じられる、沖縄県産パッションフルーツを使用。

【フラモンフルーツ】「沖縄育ちのパッションフルーツゼリー」

◆沖縄県産素材の味を活かしたタルトやパン

【のぼりや】

「イリ玉城農園パインの贅沢チーズタルト」

3,801円(ホール)〈各日販売予定30点〉

パイン果肉を入れたクリームチーズをたっぷり使用し、焼き上げたタルト。

【のぼりや】「イリ玉城農園パインの贅沢チーズタルト」

【いまいパン】

「カスタード塩きな粉餅揚げパン」

447円(1個)〈各日数量限定〉

もちもちとした食感のパンの中には、香ばしいきな粉と、とろ〜りとろけるカスタード。

【いまいパン】「カスタード塩きな粉餅揚げパン」

◆盛り上がる屋内ライブを開催♪

【ゆいゆいシスターズライブ】

7日(木)〜11日(月・祝) 8F大沖縄展会場にて開催

【ゆいゆいシスターズ】

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※数に限りがあります。

※一部、沖縄県産以外の素材を使用している場合があります。

※7月30日(水)時点の内容です。

