ライフベースキャンプは、那須高原の濃厚なミルクの美味しさを存分に味わえる新商品「那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム」を、2025年8月8日(金)より販売中です。

グランピングカフェ＆BBQ“たき火”「那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム」

ライフベースキャンプは、那須高原の濃厚なミルクの美味しさを存分に味わえる新商品「那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム」を、2025年8月8日(金)より販売中。

まるでホルスタインを思わせる“しろくろ”のビジュアルと、牧場直送のミルクがもつ新鮮なコクとやさしい甘みが融合した本格ソフトクリームは、たき火の後のひんやりご褒美にもテイクアウトするにも最適です。

生乳生産量本州1位の那須ならではの特別な体験ができます。

「那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム」は、那須の酪農家から届く新鮮なミルクをふんだんに使用した芳醇なコクとまろやかさが織りなす至福の味わいが魅力。

ホルスタイン牛を思わせる白と黒のコントラストが目を引き、見た目にも涼しく楽しい一品です。

さらにカラーシュガーなどトッピングが無料なので、お子様も楽しみながらカスタマイズでき、自分だけのかわいいソフトクリームを作る贅沢体験を堪能できます。

自然の中、たき火を眺めながら味わうソフトクリームは、ひと味違います。

またコーヒーとのお得なセットもあるので、ぜひ大人は、アフォガード感覚で那須ならではの旅のご褒美スイーツを楽しめます。

【主なメニュー】

◆那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム 600円(税込)

宝石のようなカラーシュガーのトッピングが無料

【詳細情報】

名称 ： グランピングカフェ＆BBQ“たき火”

所在地 ： 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 ： 0287-74-5517、 info@lbcg.net

営業時間 ： 年中無休 10:00〜17:00、17:00〜21:00(BBQのみ、要予約)

(荒天時等、営業休止する場合があります。営業状況はホームページを確認してください)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白と黒のコントラストが見た目にも涼しく楽しい一品！グランピングカフェ＆BBQ“たき火”「那須高原“しろくろみるく”ソフトクリーム」 appeared first on Dtimes.