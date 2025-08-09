金時芋の焼きいもパウダー使用！モントワール『JA金沢市　焼きいもばうむ』

モントワールは、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『JA金沢市 焼きいもばうむ』を2025年8月4日に期間限定で販売中です。

モントワール『JA金沢市 焼きいもばうむ』

発売日 ：2025年8月4日(月)

希望小売価格：399円(税込)

内容量 ：8個

賞味期限 ：90日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴

金時芋の焼きいもパウダーを使用し、秋の味覚である焼きいものような、ほっくりと優しい甘さに仕上げたバウムクーヘンです。

※この商品はJA金沢市との共同企画商品です。

〈「五郎島金時芋」について〉

今からおよそ300年前、元禄の時代に遠くさつまの国(鹿児島県)から、加賀の国(石川県)へ種芋を持ち帰り、栽培を開始したのが始まりです。

日本海に面した五郎島の通気性、保水性に富む砂丘地の土壌は、格別に美味しい五郎島金時芋を育みます。

