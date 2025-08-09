PLANTでは、一定時間の場所をお貸しして、プロのカメラマンがいなくても利用者が自分で照明や小物などを使って自由に撮影できるサービス、「PLANT SELF PHOTO STUDIO」(セルフフォトスタジオ)をPLANT-3清水店にてオープン！

PLANT SELF PHOTO STUDIO

PLANTでは、一定時間の場所をお貸しして、プロのカメラマンがいなくても利用者が自分で照明や小物などを使って自由に撮影できるサービス、「PLANT SELF PHOTO STUDIO」(セルフフォトスタジオ)をPLANT-3清水店にてオープン。

撮影ブースは個室になっていますので、手軽にリラックスした環境で、プロフィール写真や、お子様の成長記録、ご友人との思い出を、自分たちだけの特別な空間で撮影を楽しめます。

通常スタジオ撮影料 全データお渡し価格税込1,000円(1回：50分)のところ、今回、開店記念価格として開店記念キャンペーン：8月5日(火)〜8月10日(日)まで無料！8月11日(月)からは通常料金となります。

※キャンペーン期間中の利用は、お1組様1回限りとさせていただきます

【利用の流れ】

(1) 予約：専用予約ページから

予約をお取りください

※2025年8月1日より予約受付を開始しています

(2) ご来店：はじめに利用方法などを説明させていただき、その後撮影を楽しめます

(3) データお渡し：撮影されたデータをその場でお渡しします

【利用料金】

説明10分→撮影30分→データお渡し・片付け10分

※予約時間の単位は、1回の撮影で50分となります

【営業時間】

10:00-18:00 最終受付17:00

【アクセス】

PLANT-3清水店 店内(PLANT-3清水店の園芸側入口を入ってすぐ左)

所在地 〒910-3608 福井県福井市三留町21号4番地

電話番号 0776-98-7300

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 友人との思い出を撮影！PLANT SELF PHOTO STUDIO appeared first on Dtimes.