3連休の初日を迎えた9日、お盆休みを利用して旅行や、ふるさとなどに向かう人たちで、新幹線や空の便では混雑のピークを迎えています。

（東京駅で）「新大阪！ お友達に会いに行く」

（東京駅で）「山口県です。おじいちゃん、おばあちゃんに会いにいきます」「元気な姿を見せてあげたいなというのが一番」

JR東海によりますと、東海道新幹線は9日が下りのピークで「のぞみ」は午前中の下りが、ほぼ満席となりました。

また、JR東日本によりますと、午前中、東京駅を出発する北陸新幹線の自由席は最高140％の乗車率となりました。

（羽田空港で）「万博に行ってみたい。ヨーロッパとか、そっちのパビリオンとか」

国内の空の便は全日空、日本航空ともに9日が下りのピークとなっています。

上りは全日空が14日で、日本航空が16、17日となっています。

また、成田空港は、お盆を海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎えました。

（成田空港で）「2か国行くんですけど、タイとマレーシア。社会人初めてのお盆休みで今日から！ 初お盆！ ウキウキです」

航空各社によりますと、国際線の予約数は、全日空が去年から10.5％増加、日本航空が3.5％増加しました。