「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）

ブルージェイズが試合後に公式ＳＮＳを更新。「競争相手。友人。野球のレジェンド。マックス・シャーザーとクレイトン・カーショーがグラウンド上での歴史的な再会後、ユニホームを交換した」と記し、互いのユニホームを持ったこの日の先発投手２人の写真を投稿した。

２人は２００６年ドラフト組のメジャー１８年目。シャーザーが右投げ、カーショーが左投げの違いはあるが、メジャーデビュー年（０８年）、サイ・ヤング賞受賞３回だけでなく、ワールドチャンピオン２回、２００勝超、通算３０００奪三振超と共通点が多い。

この日はカーショーが６回７安打１失点で今季６勝目（２敗）。６回６安打２失点で２敗目（２勝）を喫したシャーザーに通算２１８勝で並んだ。

２１年後半にはシャーザーがドジャース移籍し、同じユニホームを着たこともある。ユニホームを交換して互いの健闘をたたえ合う姿には、フォロワーから「次に会うのは今年のワールドシリーズ」「きょうはどちらも素晴らしかった」「２人の素晴らしい投手。今夜も偉大だった」「ＧＯＡＴＳ」「２人合わせて６０００以上の奪三振」などとコメントが寄せられた。