桜井奈々、ノープランで楽しんだ子連れ大阪万博「思った以上にあっという間」

料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。ノープランで大阪万博を訪れたことを明かした。

この日、桜井は「ノリと勢いで来ちゃった大阪万博」と切り出し「もう入るだけでoK！！入るのに40分くらいかかりましたが入ったら、、快適」と報告。「噂の大屋根リング」「摩訶不思議 薄気味悪い、、ミャクミャクもだんだん可愛くみえてきた笑」と写真を公開し「なんの情報もなくふらふらしてますが楽しい！！おもいのほか涼しくて助かってます」とつづった。

その後に更新したブログでは「よくわからないまま来て楽しんだ大阪万博 大屋根リング歩くだけで大満足」と満喫した様子でコメント。他にも「噴水ショーも裏側からですが迫力凄すぎた！！からの花火ど正面」「夜は各パビリオンのネオンがキレイ」と夜の万博の様子も伝え「帰る間際に目に入ったオーストリア館」にも立ち寄ったことを明かした。

また「実は京都の友人ファミリーも急遽来てくれて一緒にまわれました」と説明し「こんなノープランでいけるのか？と昨日は謎でしたがめっちゃ楽しい！！」とコメント。「思った以上にあっという間でした」と述べ「昨日までたいして興味なかったのに楽しくなっちゃったので、明日も行くことに」と翌日も訪れることを報告し、ブログを締めくくった。