井ノ原快彦、“20代からの友達”とのプライベートショット公開「素敵な関係性」「サイコーの仲間だね」
20th Centuryのメンバーである井ノ原快彦さんは8月7日、自身のInstagramを更新。楽しそうな笑顔を見せるプライベートショットを公開しました。
【写真】井ノ原快彦＆“20代からの友達”ショット
また、「50歳から何しようか、という話。あとは、アホな話しかしていない」ともつづり、気の置けない関係性が伝わってきます。
ファンからは、「気の合う仲間との時間って良いですよね〜」「イノッチいつもとお顔が少し違ってプライベート感が出てる」「素敵な関係性」「長い付き合いのお友達、素敵だね」「未来の話とアホの話を同時にできる仲間素敵ですね」「サイコーの仲間だね」「素敵ー」との声が集まりました。
「長い付き合いのお友達、素敵だね」井ノ原さんは「先日。。20代からの友達、のりとゆうやに会いました。長い付き合いなのよ」とつづり、1枚の写真を投稿。テラス席のような場所で撮影した友人たちとのスリーショットです。井ノ原さんはいつもより自然体に見えます。
