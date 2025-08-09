文武両道だと思う「京都の公立進学校」ランキング！ 2位「洛北高等学校」を抑えた1位は？
勉強だけではなく部活動にも本気で取り組む「文武両道」の学校は、今も昔も多くの学生の憧れの的。京都府で文武両道だと思う公立高校といえばどこを思い浮かべますか？
All About ニュース編集部では、2025年7月2〜15日の期間、全国20〜60代の男女142人を対象に、「関西地方の公立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「文武両道だと思う京都の公立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国142人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「インターハイなどの大きなスポーツの大会に出場出来る事が多く、学力も高いイメージがあります」(30代男性／兵庫県)、「20年程前の会社の同僚で卒業生がいました。頭も良くバスケットボールが上手かったです」(40代男性／愛媛県)、「SSHにも選出されており、進学と学術的な活動の双方に注力なさっている印象を持つためです」(20代男性／東京都)といった声が集まりました。
回答者からは「京都＝堀川のイメージがある」(20代男性／大阪府)、「学力も部活も高水準。出身者には著名人も多く、憧れられる存在」(20代女性／東京都)、「言わずと知れた京都トップ校で、京都大学合格者数は全国でも上位で、野球・バドミントン・陸上などが活発だから」(40代男性／静岡県)といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに熟達し、現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを担当。東京都出身、居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
2位：洛北高等学校／28票洛北高校は、学力の高さだけでなく、生徒のバランス感覚にも定評のある学校です。SSH指定校として先端的な理系教育を行いながら、語学や国際交流にも力を注いでおり、多彩なプログラムが整っています。それでいて、運動部や文化部でも結果を出しているのが洛北のすごさ。文武両道を掲げながら、それをしっかりと形にしてきた実績があり、意欲ある生徒にとっては理想的な環境がそろっています。
1位：京都市立堀川高等学校／54票京都市立堀川高校は、探究科に象徴される自由で深い学びが特色の学校です。難関大合格者数の多さに目が行きがちですが、それ以上に注目されているのが生徒たちのアクティブな姿勢。部活動も盛んで、全国大会で好成績を収める部もあります。学びに対する情熱と、課外活動への積極性が同居しているからこそ、多方面で活躍できる力が育つ。まさに「知」と「行動」が自然に両立する、京都を代表する進学校です。
