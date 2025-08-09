ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ・陣に千鳥がツッコミ「酒で反省してるやつが飲む量ではない」

ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の陣が８日放送の「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に、１年ぶりに出演した。

番組冒頭で千鳥・ノブから「結構久しぶりじゃない？」、大悟から「なんで１年も？」と触れられると「会社から（番組への出演を）止められてました」と告白した。

前回出演時に爛チ飲み瓩掘▲戰蹈戰蹐謀タ譴靴真悄まずは「前回、お２人含めて、スタッフの皆さんも失礼しました」と謝罪すると、昨年７月１９日に放送された実際のＶＴＲが流れた。

陣は「ネットニュースが誇張するじゃないですか。『泥酔で大暴れ』…。そんなでしたよね？」と問いかけ。大悟は「お前側から言うセリフではない」と苦笑した。また、スーツで登場した陣は「反省の気持ちを込めて、ネクタイ締めて」と説明した。

そんな陣は、この日の放送でウォッカを１本用意。「この量を見ていただいたら分かると思うんですけど。どんだけ頑張ってもこれ以上は飲みません」と宣言するも、ノブからは「アカンよ、その量も」、大悟からは「酒で反省してるやつが飲む量ではない」とツッコまれた。



