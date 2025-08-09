「今日好き」中島結音「ちょっとイメチェン」報告「大人っぽい」「透明感増す」と反響
【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、イメチェン姿が話題
中島は「ちょっとイメージチェンジ」と報告。明るめの茶髪から少しピンクがかった色にチェンジしていることがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「透明感増す」「似合う」「綺麗」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
