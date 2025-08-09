◆フィギュアスケート サマーカップ 第１日（９日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

ジュニア女子ショートプグラムが行われ、櫛田育良（木下アカデミー）が６６・５４点をマークした。冒頭でコンビネーションジャンプを決めるなど、ミスなくまとめスタンディングオベーションが起きた。「ジャンプを全てそろえることができてとてもうれしい。けど、スピンとステップで詰まってしまった部分が自分の感覚ではある。そういうところをどんどん伸ばしていって、もっと点数を取れるようにしたい」とうれしさと同時に課題も口にした。

今季は島田高志郎とのカップルでアイスダンスにも挑戦する。８日には愛称が「いくこう」に決まったことを発表。現在はアイスダンスの方にやや練習量を割いているという。「体幹が少し強くなっている気はするので、（ジャンプやスピンが）安定してきてるのかな」と二刀流挑戦によるメリットも大きいと話した。

今大会、ジュニア女子には１０２人が出場し、ＳＰの上位２４人が１１日のフリーに進む。演技終了時点では島田麻央（６７・８１点）に次ぐ２位につけており、フリー進出も濃厚。「明日はアイスダンスの練習がないので、シングルを少し明後日のフリーに向けて調整したい」と万全な状態で臨む構えを示した。