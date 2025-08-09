8月の満月は「スタージョンムーン」とも呼ばれます。「スタージョン」とは英語でチョウザメのこと。今日9日午後4時55分に満月を迎えます。今夜は、北日本や東日本、沖縄で観測のチャンスがありそうです。

8月の満月「スタージョンムーン」

今日9日の午後4時55分に満月を迎えます。



満月には英語圏で様々な呼び名があり、8月の満月は「スタージョンムーン」と呼ばれることがあります。「スタージョン」とは、英語でチョウザメのこと。世界三大珍味のひとつであるキャビア(卵)を産む魚です。8月は、北アメリカの五大湖周辺で、チョウザメ漁が最盛期を迎えることが由来とされています。

今日9日夜の天気は?

今日9日の夜は、東北と沖縄は晴れる所が多いでしょう。北海道と東日本は、雲が広がりやすいですが、雲の切れ間から満月が見られるチャンスがありそうです。西日本は厚い雲に覆われる所が多い見込みです。



今日9日の東京の日の入りは午後6時38分、月の出は午後6時50分です。昼間より気温は下がるものの、湿気が多いため、夜でも蒸し暑さがあるでしょう。屋外で観察する際は、熱中症にお気をつけください。